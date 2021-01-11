Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı

HAYRAT (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Hayrat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, çay tarlasına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 34 NA 7256 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Çay tarlasında devrilen araçta sıkışan sürücü ile yanındaki T.A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan kişiyi, bulunduğu yerden çıkardı. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Hayrat Fatih TURAN
2021-01-11 22:16:49
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