Avı yasaklanan hamsi için buzhaneler açıldı, stoklar piyasaya sürülüyor



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı'nca yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle avı 10 gün boyunca yasaklanan hamsi için Karadeniz´de buzhanelerin kapıları açıldı. Stoklanan hamsiler piyasaya sürülüyor. Balıkçı tezgahlarında yerini alan şoklanmış hamsi ise kilosu 20 liradan satışa sunuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avını 10 gün boyunca yasakladı. Hamsi avlanamayınca buzhaneler devreye sokuldu. Trabzon'da buzhanelerin kapıları açıldı, stoklanan hamsiler piyasaya sürülmeye başlandı. Tezgahlarda yerini alan şoklanmış hamsi ise kilosu 20 liradan satışa sunuluyor.

`ŞOKLANMIŞ HAMSİYE TALEP FAZLA´

Trabzon´da su ürünleri fabrikasında görevli Gıda Mühendisi Hande Aydın, "Av yasağı gelmeden önce yasal olarak boyutlarına ulaşmış olan hamsiyi canlı iken fabrikaya getirip şoklamıştık. 2 bin kasaya yakın şoklanmış hamsi vardı. Diğer hamsileri de yasağının geleceğini öğrenince stoka çektik. Elimizdeki hamsiyi çoğaltma yoluna gittik. Şimdi ise talep doğrultusunda iç piyasaya hamsiyi sürüyoruz. Talep oldukça fazla. Herkes stoklara yöneldi. Av yasağı bittikten sonra yine stok yapacağız" diye konuştu.

`TEZGAHLARA TAZE HAMSİ KOYAMIYORUZ´

Balıkçı Muzaffer Özsandıkçı, "Hamsi için yasak geldi. tezgahlarımızda yer alan hamsi canlı iken şoklanmış olan hamsiler. Tezgahlara taze hamsi koyamıyoruz. Yasak sonrasında devletimizin yapacak olduğu değerlendirme ile beraber hamsinin avlanıp avlanmayacağına karar verilecek. Elimizde şoklanmış hamsi vardı. Bu tür durumlarda şoklanmış hamsileri genelde piyasaya çıkartıyoruz. Yasak öncesi de fiyat 20 lira civarında idi. Şimdi de öyle" ifadelerine yer verdi.

`UMARIM YASAK SONRASINDA İRİLEŞECEKTİR´

Balıkçı Zekeriya Denizer ise, "Hamsiye gelen av yasağı sonrasında tezgahlarda hamsi bulmak zorlaştı. Vatandaş boyutlarından şikayetçi olduğu hamsiyi de almıyordu zaten. Hamsi umarım yasak sonrasında irileşecektir. Şoklanmış hamsilerin tezgaha inmesini bekliyoruz. Fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2021-01-12 10:30:58



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