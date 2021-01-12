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Trabzon'da ambulans şoförü koronavirüsten öldü

DHA

Trabzon'da ambulans şoförü koronavirüsten öldü


Yaşar FALCI/OF (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Of ilçesinde ambulans şoförü Nebi Mehmet Efendioğlu (57), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Trabzon Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği´ne bağlı olarak Of ilçesi 2 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda görevli ambulans şoförü Nebi Mehmet Efendioğlu, bir süre önce koronavirüs teşhisiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak Efendioğlu, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Of Yaşar FALCI
2021-01-12 17:33:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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