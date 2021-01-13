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Tepkilerin odağındaki akademisyen: Beni günah keçisi ilan ediyorlar

DHA

Tepkilerin odağındaki akademisyen: Beni günah keçisi ilan ediyorlar


Tolğa SAĞLAM/TRABZON, (DHA)KARADENIZ´de 10 günlüğüne avlanması yasaklanan hamsinin boyları tartışılırken, 'yunuslar kontrollü avlansın' önerisiyle eleştirilen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Kocabaş, açıklama yaptı. Günah keçisi ilan edildiğini öne süren Doç. Dr. Koçabaş, "'Yunuslar kontrollü avlatılsın' demişim diye günah keçisi ilan ediliyorum. Demedim ama popülasyon yönetimi diye bir kavram var. Onun arkasındayım" sözleriyle kendini savundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz´de erişkin balık sayısının azalması ve denizlerde yavru balık sayısının artması üzerine 10 günlük süreyle Karadeniz´de hamsi avını yasakladı. Türkiye´nin de arasında olduğu uluslararası sözleşmelerle avı yasak olan yunusların, hamsi popülasyonunu etkilediği görüşünü öne süren Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Kocabaş, açıklamalarıyla eleştirildi.
Kamuoyundaki eleştirilere yanıt veren Doç. Dr. Kocabaş, "Yunuslar bir etkendir. Benim iddiam bu. Balıkçı böyle şikâyet ediyor. Ortada azalan bir balık var. TÜİK verilerine göre, 2000 yılında yaklaşık 500 bin ton balık avlarken 2019 yılında 250 bin tona düşmüşse Karadeniz´de balık miktarı yarı yarıya düşmüş gözüküyor. Balık azaldıysa rekabet arttı. Bir balıkçı en az 4 kişiye bakıyor. Balığı satan, teknesini onaran da 4 kişiye bakıyor. Vergileri devlete gelir oluyor. Balıkçı devletten hiçbir şey istemeden üretiyor. Hem balıkçıyı koruyacağız hem balığımızı koruyacağız. İkisi birden dengeli gidecek" dedi.
`POPÜLASYON YÖNETİMİNİN ARKASINDAYIM´
Yunusların popülasyonu için Karadeniz´de çalışma yapılması gerektiğini belirten Kocabaş, "1983´e kadar yunus avlanıyordu. Et ve Balık Kurumu da bunu işleyip satıyordu, yağı çıkarılıyordu. Bundan ekmeğini çıkaran insanlar vardı. Şimdi avlanmıyor, kontrol altında. Uluslararası yaptırımlara biz de taraf olduk. Ben avlanmasını hiçbir zaman söylemiyorum ama stok yönetimi var. Hamsi, palamut, diğer balıklar da birer candır. 'Yunuslar kontrollü avlatılsın' demişim diye günah keçisi ilan ediliyorum. Demedim ama popülasyon yönetimi diye bir kavram var. Onun arkasındayım. İnsanlar fikirlerini beyan ederler, fikirler çatışır ve hakikatler ortaya çıkar. Ben aldığım eğitim açısından söylüyorum. Ortaya bir yanlış varsa kim olursa olsun düzeltilmesi gerekir" diye konuştu.
`KARALAMA KAMPANYASI YAPILIYOR´
Karadeniz´de hamsinin azalmasının başlıca nedenlerinden biri olarak aşırı ve kaçak avcılığa dikkat çeken Kocabaş, "Hamsinin azalma nedenlerinin başında aşırı avcılık var. Balıkçılık şu anda mesleki olarak değil hobi olarak yapılıyor. Mesleki olarak yapsa 6 santimetrelik hamsiyi avlamaz. Burada yanlışlık var. Bunda yöneticilerin de eksiği var. Şu anda yapılan şey karalama kampanyası. Durduk yere günah keçisi aranıyor. Ben özel konuşma hakkımı kullanıyorum. Kanunlar var. Söylediklerimde yanlışlık payı varsa gereğini yapsınlar. Yapmadım dediğim bir şeyi kimse yaptı dedirtemez, yaptım dediğim şeyi de kimse geri çevirtemez. İnsanlar atıp tutabilir ama onlar da doğruyu öğrenecekler" dedi. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Tolga SAĞLAM
2021-01-13 10:49:58

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