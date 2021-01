Trabzon´da 2 ilçede orman yangını

Salim SARIKOÇ/OF (Trabzon),(DHA)TRABZON´un Of ilçesinde gece saatlerinde ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangın, komşu ilçe Sürmene'ye de sıçradı. Yangın, itfaiye ve orman işçilerinin çalışmasıyla büyük oranda kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Of ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi´nin yüksek kesiminde yer alan ormanlık ve çalılık alanda bugün saat 03.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak olan yangına ekipler müdahale ederken, vatandaşlar da destek verdi. Alevler rüzgarın da etkisiyle komşu ilçe Sürmene´nin İvyan mevkisine de sıçradı. Gece boyu süren çalışmalara Trabzon´un yanı sıra Rize, Gümüşhane ve Bayburt´tan takviye gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Yaklaşık 10 saatlik aralıksız süren çalışmayla yangın, büyük oranda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Of Salim SARIKOÇ

2021-01-13 12:35:08



