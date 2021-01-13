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Trabzon turizm acentaları denetiminde İstanbul'un ardından Türkiye'de ikinci sırada İşletme belgesiz turizm seyahat acentalığı faaliyetlerine ve kaçak tur, transfer yapanlara karşı gerçekleştirilen denetimlerde 2020 yılında da İstanbul dışındaki toplam 80 il arasında Trabzon, en fazla denetim yapılan il oldu

İHA

Trabzon turizm acentaları denetiminde İstanbul'un ardından Türkiye'de ikinci sırada İşletme belgesiz turizm seyahat acentalığı faaliyetlerine ve kaçak tur, transfer yapanlara karşı gerçekleştirilen denetimlerde 2020 yılında da İstanbul dışındaki toplam 80 il arasında Trabzon, en fazla denetim yapılan il oldu

İşletme belgesiz turizm seyahat acentalığı faaliyetlerine ve kaçak tur, transfer yapanlara karşı gerçekleştirilen denetimlerde 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da İstanbul dışındaki toplam 80 il arasında Trabzon, en fazla denetim yapılan il oldu. Bölge olarak ise Doğu Karadeniz, diğer bölgeleri de geride bıraktı.
Konuyla ilgili açıklama yapan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, "Göreve geldikten sonra devletimize ve TÜRSAB'a karşı sorumluklarını yerine getiren seyahat acentalarımızın haklarını korumak, haksız rekabetin yanı sıra ülkemizin önemli sorunlarından birisi olan kayıt dışıyı önlemek için ciddi çalışmalar başlattık" dedi.
Geçen yıl pandeminin de etkilerinden dolayı önceki yıla göre denetim sayımız azalmasına rağmen, turizm hareketliliğinin kendilerine göre çok daha fazla olduğu bölgelerden daha fazla denetim gerçekleştirdiklerini kaydeden Kantarcı "Denetimlere ve cezalara bağlı olarak, kaçak faaliyet sayılarını ciddi oranda azalttık. Havalimanı, müze girişleri ve yol denetimlerinin yanı sıra ofis ve sosyal medya hesaplarına yönelik denetim yaparken, aynı zamanda bilgilendirmelerde de bulunduk. Faaliyetlerin resmi, işletme belgeli yapılması gerektiğini anlattık, yol gösterdik ve isteyenlere seyahat acentası kuruluşlarında yardımcı olduk. Denetimlere destek veren Trabzon Valiliğine, Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, polisimize, jandarmamıza ve sahadaki gözümüz kulağımız olan, destek sağlayan duyarlı üyelerimize ve Yönetim Kurulu arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Pandeminin etkileri ile bölgemizde yayla ve doğa turlarında beklediğimiz artışlar oldu"
Sosyal medya üzerinden belgesiz faaliyetlerin sayılarının arttığına dikkat çeken Kantarcı "Önümüzdeki dönemde özellikle Fırtına Vadisi ve Ayder'de denetimlerimizi arttırmamız, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün yoğun desteğini almamız gerekecek. Sosyal medya üzerinden yapılan kaçak faaliyetlerle daha etkili mücadelede ihtiyacımız olan ilave yasal düzenlemeler konusunda ise denetim ve hukuk departmanlarımızın çalışmaları var. Sektörümüz ve seyahat acentalarımızın zor günler geçirdiği bu dönemde kaçağa karşı etkili mücadelemize devam edeceğiz. Caydırıcılığı bölgemiz genelinde daha da arttırıp, işletme belgesiz ve kayıt dışı turizm faaliyetlerini minimize etmek için çalışmalarımızı arttıracağız" diye konuştu.

"Bu yıl içerisinde açılacak otellerle birlikte Trabzon’un yatak kapasitesi 40 bine yaklaşacak"
Konaklama alanındaki kaçak işletmeler ve kayıplara da değinen Kantarcı ‘"Son yıllarda hızla artan turizm hareketliliği ile teşvik ve desteklerin etkisiyle konaklama sektöründeki yatırımlarda çok ciddi büyümeler oldu. Bu yıl içerisinde açılacak otellerle birlikte Trabzon’un yatak kapasitesi 40 bine yaklaşacak. Mevcut ve eklenen yeni tesislerin yanında kaçak veya ruhsatsız konaklama yerleri de var. Konaklama alanındaki kayıpları, kaçakları önlemek için de etkin denetimlerin yapılması gerekiyor. Doğrudan bizim denetim alanımız olmasa dahi, gerektiğinde destek verebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bazı yasal düzenlemelerin yanında, Valilik bünyesindeki sahada aktif görev yapan denetim ekibi ile gerçekleştirilecek denetimlerle sektörün tüm alanlarındaki işletme belgesiz faaliyetler, kaçak ve kayıt dışı sorunu çözülebilecektir’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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