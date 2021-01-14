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Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesindeki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı 6 ailenin evsiz kaldığı yangında büyük maddi hasar oluştu

İHA

Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesindeki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı 6 ailenin evsiz kaldığı yangında büyük maddi hasar oluştu

Trabzon’un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde çıkan yangının hasarının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. 7 ev 2 samanlığın yandığı yangında 6 aile evsiz kaldı.
Trabzon'un Araklı İlçesi Taşgeçit Mahallesi’nde dün akşam saat 17.30 sıralarında ilk belirlemelere göre bir vatandaşın anız temizliği için yaktığı ateş sonucu yangın çıktı. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve şiddetli rüzgar nedeniyle alevler odunların ve samanların bulunduğu ambara oradan da çevredeki evlere sıçradı. Yangının büyümesinin ardından, bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Yaklaşık 6 saat süren yangın söndürme çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınırken, binaların önceden tahliye edilmesi sayesinde can ve mal kaybı yaşanmazken, yangının ortaya çıkardığı hasar gün ağırınca ortaya çıktı. Dün geceyi dışarıda geçiren inekler de sağlam kalan ahırları alındı.
Taşgeçit Mahalle Muhtarı Ziya Kotaman, çıkan yangın sonaca 6 ailenin evsiz kaldığını belirterek, "Olay akşam sıralarında oldu. Nedenini tam bilmediğimiz evlerin üst tarafından ortaya çıkan ufak bir ateşin rüzgarında etkisiyle evlere sıçradığını ve 15 dakika içerisinde tüm mahalleye yayıldığını gördük. Rüzgar olmasıydı biz köylüler olarak bu yangının önüne geçebilirdik. Camiden anons yaptırdık. Hava sıcaklığının ve rüzgarında etkisiyle müdahalemiz yeterli gelmedi. Burada samanlıklarla birlikte 810 civarında bina yandı. Bunların içerisinde kalan 6 aile mağdur. Diğer evlerin sahipleri ise İstanbul'da yaşıyor. Can kaybı olmaması nedeniyle sevinçliyiz" dedi.
Evi yanan mahalleli Ali Hira ise yaptığı açıklamada "Üstte komşunun ot mereği alıştı. Onun alışmasıyla beraber buralar hep alev oldu. Müdahale edemedik. Ateş odunluklara ve samanlıklara sıçrayınca müdahale edemedik ve birden büyüdü. Geceyi kendi yakınlarımızın yanında geçirdik. Onların evinde kaldık" ifadelerini kullandı.

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