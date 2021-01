Trabzon'da 7 evin yandığı yangının ardından aileler, enkazda eşyalarını aradı

Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ARAKLI (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Araklı ilçesinde dün çıkan ve 7 ev ile 2 samanlığın yandığı yangında oluşan zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Alevler nedeniyle gece terk ettikleri evlerine gelen vatandaşlar, yangından geriye kalan eşyalarını aradı.

Trabzon´un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi´nde, dün bir evde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak bitişikteki evlere sıçradı. Evlerin yanan aileler, kendilerini dışarı atarak ahırlardaki hayvanlarını kurtardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın gece saatlerinde söndürüldü. Yangında 7 ev ile 2 samanlık kullanılmaz hale geldi, ahırlarda bulunan 26 büyükbaş hayvan sahipleri tarafından kurtarıldı. Gece yangın bölgesine gelen Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlara `geçmiş olsun´ dileklerini iletti. Evleri yanan 16 kişi yakınlarının yanına yerleşti.

BAKAN SOYLU, `YARALAR SARILACAK´ DEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu´nu telefonla arayarak yangınla ilgili bilgi aldı. Hoparlörü açık telefonda Vali Ustaoğlu ile görüşen Bakan Soylu, `geçmiş olsun´ dileklerini iletti, "Allah beterinden korusun. Vali Beyin de orada olmasıyla hemen durum tespit edilecek. İnşallah orada yalnız bırakılmayacaksınız. Can kaybımız yok. O bizim için en büyük teselli. Diğerlerinin üzerinden gelinir. İnşallah herkesin yaraları sarılacaktır. Geçmiş olsun diliyorum. Orada durumu değerlendirin. Konteyner ihtiyacı varsa hemen yola çıkaralım. Bence yerel imkanlarla orada açıkta kalan hayvanlar için de barınak sağlanmalı. Vatandaşların konaklamasını da sağlayalım. Çok büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

ENKAZDA EŞYALARINI ARADILAR

Yangında oluşan zarar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan evlerinin enkazına gelen aileler, yangından geriye kalan eşyalarını aradı. Kurtardıkları birkaç parça eşya ile gözü yaşlı bölgeden ayrılan aileler, büyük üzüntü yaşadı. Aileler için mahalle konteynerler kurulmaya başlandı.

'HASAR ÇOK BÜYÜK'

Yangın yerinde incelemelerde bulunan Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, "Hasar çok büyük. Yangın rüzgarın da şiddeti ile bütün evlere sıçradı. 7 ev ve 2 samanlık tamamen kül oldu. Çok şükür can kaybı yaşanmadı ama maddi kayıp oldukça büyük. Gerekli yardımlar şu anlık yapıldı. Yangından etkilenenler için konteyner evler getiriliyor. Şu an soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangından geriye kalan eşyalarını vatandaşlar evlerinden çıkartıyorlar. 16 aile mağdur durumda. 26'ya yakın hayvanları da tahliye edildi" dedi.

Evi yanan Abdullah Hira, "Yoğun rüzgar vardı. Bize elektrik tellerinin birbirine sürtmesi sonucu yangın çıktığı söylendi. Ufak bir kıvılcım rüzgarın da etkisi ile yangına neden oldu. Bir anda her yer cehenneme döndü. Her şeyimiz kullanılamaz hale geldi evlerimiz tamamen kullanılamaz halde" diye konuştu.

'KIŞ HAZIRLIKLARIMIZIN HEPSİ YANDI'

Nuriye Selim ise, "Kış için yaptığımız hazırlıklarımızın hepsi yandı. Bir tek canımız sağ. Büyüklerimizi yangından zor kurtardık. Çok şükür can kaybımız yok. Hayvanlarımızı da kurtardık. Ama geriye hiçbir şeyimiz kalmadı. Yangına müdahale etmeye çalıştık ama ne yaptıysak başaramadık. Rüzgarla beraber yangın lava dönüştü. Allah düşmanıma dahi vermesin. Sözün bittiği yerdeyiz."DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Araklı Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

