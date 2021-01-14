Abdülkadir Ömür ile Abdulkadir Parmak, Trabzon valisini ziyaret etti



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonsporlu futbolcular Abdülkadir Ömür ile Abdulkadir Parmak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu´nu ziyaret etti.

Trabzonspor'un yıldız futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret ederek imzalı Trabzonspor forması hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden vali Ustaoğlu, her iki futbolcuya da başarılarının devamını diledi.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-01-14 16:18:34



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