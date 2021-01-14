Çaykur Rizespor´da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor´da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

DHA

Çaykur Rizespor´da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı


Selman KUTLU/RİZE, (DHA)Çaykur Rizespor´da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde görülen lüzum üzerine yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcumuz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Böylece kulübümüzde Covid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 2'ye yükselmiştir" ifadelerine yer verildi.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Bu arada Ocak ayında 9 maç oynayacak olan Çaykur Rizespor, yoğun maç ve antrenman programına ara vermeden devam ediyor. Süper Lig´in 19´uncu haftasında pazar günü deplasmanda Yeni Malatyaspor´a konuk olacak olan yeşil-mavililer, bugün 15.00´de Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Isınma ve kuvvet çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışması ve dar alanda çift kale maç ile son buldu. Beşiktaş maçında oynayan futbolcular yenileme koşusu yapıp salon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.
MERIAH VE YASİN FORMA GİYEMEYECEK
Bu arada yeşil-mavililerde Yassine Meriah ve Yasin Pehlivan sarı kart cezası nedeniyle Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor´da Fabricio Santos de Jesus, Godfred Donsah ile Tunay Torun ise 3 sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Trabzon
2021-01-14 18:05:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Abdülkadir Ömür ile Abdulkadir Parmak, Trabzon valisini ziyaret etti
YEREL HABERLER Abdülkadir Ömür ile Abdulkadir Parmak, Trabzon ...
Başkan Zorluoğlu'ndan Araklı'ya "Geçmiş olsun" ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Zorluoğlu'ndan Araklı'ya "Geçmiş olsun" ...
Trabzon'da 7 evin yandığı yangının ardından aileler, enkazda eşyalarını aradı
YEREL HABERLER Trabzon'da 7 evin yandığı yangının ardından aileler, ...
Ahmet Ağaoğlu: Özkan Sümer´in kurup geliştirdiği altyapımızı geleceğe taşıyoruz
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Özkan Sümer´in kurup geliştirdiği ...
Trabzon'da koronavirüs aşıları uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Trabzon'da koronavirüs aşıları uygulanmaya başlandı
Trabzon'da koronavirüs aşı uygulama odaları kuruldu
YEREL HABERLER Trabzon'da koronavirüs aşı uygulama odaları kuruldu
Trabzon'da ilk Korona virüs aşısını İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta oldu
YEREL HABERLER Trabzon'da ilk Korona virüs aşısını İl Sağlık Müdürü Dr. ...
Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesindeki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı 6 ailenin evsiz kaldığı yangında büyük maddi hasar oluştu
YEREL HABERLER Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesindeki ...
Pandemide tarım aletlerine ilgi arttı
YEREL HABERLER Pandemide tarım aletlerine ilgi arttı
Karadeniz'de, 'deli bal' tehlikesi; fazla tüketen hastanelik oluyor
YEREL HABERLER Karadeniz'de, 'deli bal' tehlikesi; fazla tüketen ...
Karadeniz'den en çok hamsi ihracatı Almanya'ya
YEREL HABERLER Karadeniz'den en çok hamsi ihracatı Almanya'ya
Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesinde çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alındı 7 ev ve 2 samanlığın kül olduğu yangında soğutma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesinde çıkan ...
Trabzon'da yangın: 7 ev ve 2 samanlık kül oldu (2)
YEREL HABERLER Trabzon'da yangın: 7 ev ve 2 samanlık kül oldu (2)
Trabzon Valisi Ustaoğlu: “Yangında şuana kadar 7 ev ve 2 tane samanlık yandı; söndürme çalışmaları sürüyor” Trabzon’un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesindeki yangın sürüyor
YEREL HABERLER Trabzon Valisi Ustaoğlu: “Yangında şuana kadar 7 ev ...
Trabzon'da yangın; 6 ev kül oldu
YEREL HABERLER Trabzon'da yangın; 6 ev kül oldu
Trabzon´da 2 ilçede orman yangını (2)
YEREL HABERLER Trabzon´da 2 ilçede orman yangını (2)
Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesinde yangın Yangında mahalledeki 10 ev alev alırken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesinde ...
Ali Sürmen: Türk futbolunun geleceği adına umutlu değilim
YEREL HABERLER Ali Sürmen: Türk futbolunun geleceği adına umutlu ...
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yeniden aday olduğunu açıkladı
YEREL HABERLER Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yeniden ...
Koronavirüsten ölen ambulans şoförü, gözyaşlarıyla toprağa verildi
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen ambulans şoförü, gözyaşlarıyla ...
Trabzon turizm acentaları denetiminde İstanbul'un ardından Türkiye'de ikinci sırada İşletme belgesiz turizm seyahat acentalığı faaliyetlerine ve kaçak tur, transfer yapanlara karşı gerçekleştirilen denetimlerde 2020 yılında da İstanbul dışındaki toplam 80 il arasında Trabzon, en fazla denetim yapılan il oldu
YEREL HABERLER Trabzon turizm acentaları denetiminde İstanbul'un ...
Trabzon´da 2 ilçede orman yangını
YEREL HABERLER Trabzon´da 2 ilçede orman yangını
AFAD ekipleri Trabzon'da ihtiyaç duyuldukları her yere koştu
YEREL HABERLER AFAD ekipleri Trabzon'da ihtiyaç duyuldukları her ...
Süper Lig'in en değerli kalecisi Trabzonspor'da
YEREL HABERLER Süper Lig'in en değerli kalecisi Trabzonspor'da