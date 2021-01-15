Berat Özdemir: Telleri aşan çocuk, dalgalı denizlerde mücadeleye hazır



Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-Trabzonspor´un yeni transferi Berat Özdemir, yeni bir meydan okumada korkusu olmadığını belirterek, "Telleri aşan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır. Bu forma ile sahada mücadele edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Trabzonspor Kulübü, ara transfer dönemindeki ilk transferi Berat Özdemir için sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Gençlerbirliği´nden bordo-mavili takıma transfer olan Berat'ın, yayınlanan videoda soyunma odasında 2 numaralı Trabzonspor formasını giyerek Medical Park Stadyumu´na çıkış anlarına yer verildi.

"TELLERİ AŞAN O KÜÇÜK ÇOCUK ARTIK DALGALI DENİZLERDE MÜCADELE ETMEYE HAZIR"

Videoda mücadeleye hazır olduğunu da kaydeden Berat, "Biliyorum, bu benim için yeni bir meydan okuma. Ama hiçbir korkum yok. Telleri aşan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır. Bu forma ile sahada mücadele edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben Berat ve ben hazırım" ifadelerine yer verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kulübün paylaştığı videoDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-01-15 10:42:53



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