Havalar sıcak gidince yaylaya çıkmışlardı, havalar soğuyup kar gelince tekrar köylerine indiler

Trabzon’da mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı nedeniyle geçtiğimiz haftalarda sürüleri ile yakın yaylalara ve mezralara çıkan çobanlar havaların tekrar soğuyup yükseklere karın yağması ile köylerine geri dönüşe geçtiler. Ocak ayında nadir olarak karayollarında görülen çobanlar koyun sürüleri ile ilginç görüntüler oluşturdu.

Her yıl bahar aylarında koyun sürüleri ile yaylalara doğru yola çıkan ve EkimKasım gibi yayladan dönüşe geçen çobanlar bu yıl Doğu Karadeniz’de hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle döndükleri köylerinden geçtiğimiz haftalarda kısa süreliğini de olsa yakın mezra ve yaylalara çıkmışlardı. Aralık ayında yaylaya çıkan çobanlar soğukların başlaması ve yüksek kesimlere kar yağması ile köylerine dönüşe geçtiler. Yaklaşık 300 küçükbaşlık sürüsü ile AraklıBayburt karayolunda ilerleyen Muhammet Bek, yoldan geçen sürücülerin ilgi odağı oldu. Yoldan geçen araçların ilerleyişini zorlaştıran sürüdeki koyunlar ise sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Koyun sürüsünü karayolunda ilerletmeye çalışan Muhammet Bek, “Araklı’dan çıktık Arsin’e gidiyoruz. Sabah saatlerinde yola çıktık. 300 koyunla yola çıktık. Trafikte zor oluyor. Arabalar geliyor sıkışıklık oluyor” ifadelerini kullandı.

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