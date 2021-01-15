Trabzonspor, sezonun en uzun serisi peşinde



Tolga SAĞLAM/TRABZON (DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 19´uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fraport-Tav Antalyaspor´u mağlup ederek iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve kendi adına sezonun en uzun serisine imza atmayı hedefliyor.

Süper Lig´de oynadığı son iki maçı da kazanarak yükselişe geçen Trabzonspor, yarın deplasmanda Antalyaspor´a konuk olacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak ligde yakaladığı iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve kendi adına sezonun en uzun serisine imza atmayı arzuluyor. Antalya Stadyumu´nda saat 19.00´da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Trabzonspor´da bugün takımla çalışan ve antrenman eksiği bulunan yeni transfer Berat Özdemir´in bu maçta kadroda yer alması beklenmiyor. Tedavisi tamamlanan Vitor Hugo´nun ise kadroya dahil edileceği belirtilirken, bu oyuncunun kulübede yer alması bekleniyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı´nın, son oynanan Göztepe karşısındaki kazanan 11´ini koruyarak Antalyaspor karşısına da aynı 11 ile çıkması bekleniyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bu arada Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarını Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanla tamamlandı. Yeni transfer Berat Özdemir de antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11´i şöyle: UğurcanSerkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny.

SAKAT: Yok

CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-01-15 15:46:30



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