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Fındığı tehdit eden 'kahverengi kokarca' böceğini, 'samuray arı' yok edecek

DHA

Fındığı tehdit eden 'kahverengi kokarca' böceğini, 'samuray arı' yok edecek


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)DOĞU Karadeniz'de, fındık bahçelerine dadanıp, günde 30 kilometre yol kat ederek, yapraklarını yediği, suyunu emdiği bitkiye zarar veren 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü, tehdit oluşturmayı sürdürüyor. Zararlı böcek türü ile ithal edilecek 'samuray arı' aracılığıyla biyolojik mücadele yapılması planlandı. Ulusal Fındık Konseyi (UFK) ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, "Kahverengi kokarcanın parazitörü olan samuray arıyı ithal için girişim başlattık" dedi.
Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ile kaliteyi düşüren hastalık ve zararlılara yönelik başlatılan mücadele devam ediyor. Dünya fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin fındık ambarı Doğu Karadeniz'de bitkilere dadanan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü başta fındık olmak üzere birçok bitki türü için tehdit oluşturuyor. 300'den fazla bitki türünde beslenebilen istilacı böceğin erginlerinin uzun mesafelere uçabilme yeteneğinde olması, yayılışını kolaylaştırıyor. Gürcistan'dan bölgeye geldiği saptanan ve son dönemlerde Balkanlar´dan İstanbul´a da gelerek Türkiye´de yayılımını hızlandıran böcek, günde 30 kilometre yol kat ediyor. İstilacı böcekle biyolojik mücadele için anavatanı Çin olan samuray arı olarak bilinen `Japonika arı´ türünün ithalatı planlanıyor. Doğaya salınacak arının böcekle mücadelede etkin rol alması bekleniyor.
'100 YILIN EN ZARARLI MEYVE BÖCEĞİ'
Fındıkta tehlikenin boyutunun büyük olduğuna dikkat çeken Ulusal Fındık Konseyi (UFK) ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, "Kahverengi kokarca 5 yıl önce Gürcistan´dan girdi. Özellikle Artvin ve Rize bölgesinde tarım ürünlerine ciddi zararlar verdi. Son dönemlerde de Balkanlar'dan İstanbul´a girdi. 100 yılın en zararlı meyve böceği diyebiliriz. Sadece fındık değil. Fındık haricinde 40´a yakın meyveye zarar veriyor. Bununla ilgili yıllardır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kimyasal mücadele tercihimiz değil. Çünkü kimyasal mücadele edildiği zaman ilaçlarken yararlı olan böceklere de zarar verilebiliyor. Bunun için doğal yollarla biyolojik mücadele etme yönünde çalışmalarımızı yapıyoruz. Çin´de Japonikos denen bir samuray arı çeşidi var. Bunun parazitörrü ve son derece başarılı bir parazitör. İşte bu arının ithalatı ile ilgili bakanlık nezdinde ithalat iznini aldık. Samsun Tarımsal Araştırma bu işin sorumluluğunda. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.
'KIŞI EVLERDE SAKLANARAK GEÇİRİYOR'
Kışı kapalı ortamlarda geçiren böcek türü için ilaçlama uyarısında bulunan Arslantürk "Bugünlerde de kışlığa gidiyor. Kışlık olarak da genellikle ev ve ahır çevrelerini tercih ediyorlar. Son günlerde oldukça ihbar almaya başladık. Kahverengi kokarcalar insanların artık evlerini de istila etmeye başladı. Üreticiler, bu istilacıyı gördükleri yerde yok etsinler, ahır ve evlerinin çevresini mutlaka ilaçlasınlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİNSelçuk BAŞAR
2021-01-16 08:50:35

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