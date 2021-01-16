Ayı vurana 27 bin 777 TL, bıldırcın vurana ise 607 TL ceza Trabzon’da kara avcılığına muhalefet edenlere yaklaşık 136 bin TL idari para cezası uygulandı

Trabzon’da geçen yıl ayı vuran 1 kişiye 27 bin 777 TL tazminat bedeli uygulanırken, kara avcılığı kanununa muhalefet eden 42 kişiye toplam 135 bin 869 TL para cezası kesildi.

Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, geçen yıl av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında yaptıkları denetimlerde, 4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefet etmekten 42 kişiye 101 bin 643 TL idari para cezası keserken, ayrıca 8 kişiye 34 bin 226 TL tazminat olmak üzere toplam 135 bin 869 TL tutarında cezai işlem uyguladı.

Bunlar arasında Of ilçesinde ayı vuran 1 kişiye tazminat bedeli ile birlikte 27 bin 777 TL uygulanırken aralarında çoğunluğu bıldırcın ve diğer kuş çeşitleri olmak üzere 8 kişiye tazminatlarıyla birlikte 34 bin 226 TL idari para cezası kesildi. Bıldırcın başına kesilen tazminat miktarı ise 607 TL olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.