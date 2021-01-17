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Trabzon'un gözü kulağı Biden'de ABD'nin yeni başkanının İran'a uygulanan ambargoyu gevşetmesini halinde Trabzon Limanı eski günlerine dönecek Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş: “ABD’nin yeni yönetiminin İran’a uygulanan ambargoyu gevşetmesi halinde Trabzon Limanı'nda daha çok yük hareketliliği olacak”

İHA

Trabzon'un gözü kulağı Biden'de ABD'nin yeni başkanının İran'a uygulanan ambargoyu gevşetmesini halinde Trabzon Limanı eski günlerine dönecek Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş: “ABD’nin yeni yönetiminin İran’a uygulanan ambargoyu gevşetmesi halinde Trabzon Limanı'nda daha çok yük hareketliliği olacak”

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, Trabzon Limanı olarak 2020 yılını belirledikleri hedefe çok yakın bitirdiklerini ifade ederek ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'in İran’a uygulanan ambargoyu gevşetmesi halinde Trabzon Limanı'nda daha çok yük hareketliliği olacağını ve bunun da bölge ekonomisine önemli katma değer sağlayacağını söyledi.
Trabzon Limanı olarak 2020 yılını bir önceki yıla oranla yüzde 10 daha fazla kapasite ile geçirdiklerini belirten Ermiş, “Pandemi sürecini ülke olarak elbette önemli ölçüde geçiriyoruz ve geçirmeye de devam ediyoruz. Limanlar, Türkiye ihracatının önemli ana unsurlarından birisi. Ülkemizden yapılan ihracatın yüzde 80’inden fazlası limanlar üzerinden yapılmaktadır. Bu itibarla Trabzon Limanı olarak 2020 yılını koyduğumuz hedeflere çok yakın bitirdik. Bir önceki yıla oranla yüzde 10 daha fazla bir kapasite kullandık. Dolayısıyla bir milyon 950 bin tonlar civarında bir elleçleme gerçekleştirmiş olduk. Hedefimiz 2 milyon tondu hedefimize çok az süre kalmıştı” dedi.
Ermiş, 2020 yılı içerisindeki ülkenin medarı iftiharı olan Fatih Sondaj Gemisine hizmet verdiklerini hatırlatarak “2020 yılı içerisinde en büyük bölgesel ve ülkenin medarı iftiharı olan Fatih Sondaj Gemisine de hizmet vermiş olmamız Trabzon Limanı'nın bu konudaki proje yüklerde ne kadar başarılı olduğunu ayrıca ortaya koymuştur. 2021 yılında da benzeri bir projeye de ev sahipliği yapacağız. O hususta da aynı noktaya gelmiş bulunmaktayız” diye konuştu.

"Ambargo kalkarsa Trabzonİran arasındaki 550 km'lik yol güzergahı yeniden canlanır"
ABD'de yapılan son seçimle başkanın değiştiğini ve ABD'nin yeni yönetiminin İran’a yönelik ambargoyu gevşetmesini beklediklerini ifade eden Ermiş, “Trabzon Limanı özellikli transit ticaret noktasında önemli bir misyonu var. Ancak İran'a uygulanan ABD ambargosu transitin hinterlandında yer alan en büyük ülke olan İran’ın ithalatlarının imkansız hale getirdiğinden dolayı bizi olumsuz etkiliyor. İnşallah ABD’nin yeni yönetiminin İran’la yapılan ambargoyu gevşetmesi halinde Trabzon Limanı'nda daha çok fazla yük hareketliliğini görmüş olacağız. Dolayısıyla Trabzon’dan yola çıkan bir tırın Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı illerinden 550 kilometrelik bir yol güzergâhında bir çok insana iş, aş ekmek verdiği eski günlerine dönülmüş olacak" ifadelerini kullandı.

"Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanması Trabzon'un önemini daha da arttıracaktır"
Bu durumun Trabzon Limanı'nı eski günlerine geri döndüreceğini belirten Ermiş, yine son ErmenistanAzerbaycan savaşının ekstra bir durumu da ortaya çıkardığını söyledi. Ermiş, "Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarını tekrar geri alması ve bu arada geçmişte bizim için çok önemli olan bir koridor olan Nahcivan’la Azerbaycan arasındaki bir koridorun açılacak olması bölgemizi olumlu etkileyecektir. Bölgede barışın sağlanması ile Ermenistan’a olan ambargonun da kaldırılması gündeme gelecektir. Bu hususta da sayın Aliyev pozitif yaklaşım içerisinde. Ermenistan'a ambargonun kalkması ve Nahçivan koridorunun açılması halinde ben ümit ediyorum ki Trabzon Limanı Ermenistan’ın ve Azerbaycan’ın Avrupa’ya açılacağı en önemli bir transit kapısı olacaktır. Bu hem liman içerisindeki liman elleçtirme tonajlarında beklenenin çok üzerinde tablo oluşturacağı gibi saymış olduğum bu illerde dolaylı olarakta bu ticaret hacminden oldukça fazla bir şekilde etkilenecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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