Yerel basından Trabzonspor'a '1 puan' eleştirisi



"Bu golcülerle puana da şükür""Bırakın kazanmayı bir puanı bile son dakikada kurtardık""Tek kale, tek puan"Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)Trabzon´da yerel gazeteler Trabzonspor´un 1 puanla döndüğü Antalyaspor maçının ardından bordo-mavili futbolcuları eleştirip, gol yollarında yaşanan sıkıntılara değindi.Süper Lig'in 19´uncu haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Antalyaspor´la 1-1 berabere kaldı. Kentte yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, futbolcuların oyununu ve yönetimi eleştirerek, tek kale oynamasına rağmen bordo mavililerin, hücum organizasyonu ve gol yollarında yaşanan sıkıntılarına değindi.Karadeniz Gazetesi, "Bu yeteneksizleri getirenler, sizi yürekten alkışlıyoruz; Penaltıyı atamadık. Rakip Antalyaspor 1 saati aşkın bir süre 10 kişi oynadı. Bırakın kazanmayı bir puanı bile son dakikada kurtardık", Günebakış Gazetesi, "Bu golcülerle puana da şükür", Kuzey Ekspres Gazetesi, "Tek kale tek puan; Maç boyunca tek kale oynayan bordo-mavililer, Ekuban´ın ayağından penaltıdan yararlanamadı. Rakip takım nadir atakların birinde Amilton ile öne geçti. Fırtına´nın baskısı ancak uzatmalarda sonuç verdi, Afobe´nin golü 1 puan getirdi", Taka Gazetesi ise, "Giderayak ipten aldı" başlıklarını kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2021-01-17 11:04:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.