Trabzon'da deniz polisi, son teknoloji teçhizat ve uzman personelle güçlendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da deniz polisi, son teknoloji teçhizat ve uzman personelle güçlendirildi

DHA

Trabzon'da deniz polisi, son teknoloji teçhizat ve uzman personelle güçlendirildi


Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA) TRABZON Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun talimatıyla son teknoloji teçhizat ve alanında uzman personel ile güçlendirildi.Trabzon Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nce limanlarda emniyet ve asayişin etkin olarak sağlanması için harekete geçildi. Pasaport-deniz hudut giriş-çıkış görevlerini 1 emniyet amiri ve 6 polis memuru ile icra eden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, son teknoloji teçhizat ve özel olarak yetiştirilen uluslararası geçerliliğe sahip STCW belgeli personelle güçlendirildi. Bu kapsamda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne, 12 metre boyunda ve 3,65 metre eninde karakol botu, jet-ski, iki gemi adamı polis memuru, uzaktan kumandalı can simidi, bot kullanma, suda hayatta kalma ile ilk yardım gibi zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan personelin tahsisi sağlandı.
TERMAL SİSTEMLE, GECE DE GÜNDÜZ GİBİ GÖREV İCRA EDİLEBİLECEK
Botlara entegre edilecek termal kamera sistemleriyle gece saatlerinde de denetimler aralıksız sürdürülecek. Bunun yanında; boğulma, suda mahsur kalma, sualtında adli delil arama ve devlet erkanının denizden korunması amacıyla Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği bünyesine, 4 kurbağa adam tahsis edildi.
KURBAĞA ADAMLAR 42 METREYE KADAR DALIP DELİL ARAYABİLECEK
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen fiziki ve sözlü yeterlilik sınavlarını başarıyla geçen kurbağa adamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 2 ay süreli ağır bir eğitimden geçti. Kurbağa adamlar, 42 metreye kadar dalış gerçekleştirip su altında boğulma, mahsur kalma, delil arama gibi her türlü görevi icra edebilecek kapasiteye ulaştı.
UZAKTAN KUMANDALI CAN SİMİTLERİYLE KURTARMA YAPILACAK
Boğulma olaylarında kurtarma görevindeki personel, suya inmeden boğulmakta olan vatandaşa en hızlı müdahaleyi yapmak amacıyla, son teknolojiye sahip, yaklaşık 20 Knot hız yapabilen, 400 metre uzağa gidebilen, operasyon sonucu otomatik olarak geri gelebilen 2 adet uzaktan kumandalı can simitleri de Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edildi.
LİMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI İÇİN ÖDENEK AYRILDI
Trabzon Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nün modern ve vatandaşa daha iyi hizmet edebilmesi amacıyla, Trabzon Yat Limanı'nda 110 +110 metrekare olmak üzere 2 katlı toplam 220 metrekare kullanım alanına sahip hizmet binası yapılması için Trabzon İl Özel İdaresi'ne gerekli ödenek aktarımı da gerçekleştirildi.
DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR
2021-01-17 13:38:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon Deniz Polisi artık daha güçlü
YEREL HABERLER Trabzon Deniz Polisi artık daha güçlü
Trabzon bu projelerle daha yaşanabilir bir kent olacak
YEREL HABERLER Trabzon bu projelerle daha yaşanabilir bir kent ...
Yerel basından Trabzonspor'a '1 puan' eleştirisi
YEREL HABERLER Yerel basından Trabzonspor'a '1 puan' eleştirisi
Trabzon'un gözü kulağı Biden'de ABD'nin yeni başkanının İran'a uygulanan ambargoyu gevşetmesini halinde Trabzon Limanı eski günlerine dönecek Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş: “ABD’nin yeni yönetiminin İran’a uygulanan ambargoyu gevşetmesi halinde Trabzon Limanı'nda daha çok yük hareketliliği olacak”
YEREL HABERLER Trabzon'un gözü kulağı Biden'de ABD'nin yeni ...
Trabzon’da geçen yıl 2 milyon 100 bin adet yavru doğal alabalık üretildi 2023 yılı sonuna kadar 50 milyon alabalık yavrusunun yetiştirilerek ülkemiz genelindeki orman içi sulara bırakılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Trabzon’da geçen yıl 2 milyon 100 bin adet yavru ...
İş insanından `akaryakıt ödüllü' kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER İş insanından `akaryakıt ödüllü' kan bağışı ...
Araklı´da evleri yanan ailelere, konteyner ev desteği
YEREL HABERLER Araklı´da evleri yanan ailelere, konteyner ev desteği
Yangında evleri yanan ailelerin kalacağı konteynırlar mahalleye ulaştı
YEREL HABERLER Yangında evleri yanan ailelerin kalacağı konteynırlar ...
Su hattı çalışmasında binayı kanalizasyon suyu bastı
YEREL HABERLER Su hattı çalışmasında binayı kanalizasyon suyu bastı
Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösteriliyor, 2. kısım inşaatı gece gündüz sürüyor Yüzde 52’lik kısmı tamamlanan Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı tamamlandığında şehir içi trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak
YEREL HABERLER Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında ...
Ayı vurana 27 bin 777 TL, bıldırcın vurana ise 607 TL ceza Trabzon’da kara avcılığına muhalefet edenlere yaklaşık 136 bin TL idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Ayı vurana 27 bin 777 TL, bıldırcın vurana ise 607 TL ...
Fındığı tehdit eden 'kahverengi kokarca' böceğini, 'samuray arı' yok edecek
YEREL HABERLER Fındığı tehdit eden 'kahverengi kokarca' böceğini, ...
Berat Özdemir ilk antremanına çıktı
YEREL HABERLER Berat Özdemir ilk antremanına çıktı
Trabzonspor, sezonun en uzun serisi peşinde
YEREL HABERLER Trabzonspor, sezonun en uzun serisi peşinde
Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası 11-14 Şubat tarihlerinde Trabzon'da yapılacak
YEREL HABERLER Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası 11-14 Şubat ...
İntörn doktorlar da aşılanıyor
YEREL HABERLER İntörn doktorlar da aşılanıyor
Şekerbank'ta yangın paniği
YEREL HABERLER Şekerbank'ta yangın paniği
Trabzonspor'un gol umudu Ekuban ilk peşinde
YEREL HABERLER Trabzonspor'un gol umudu Ekuban ilk peşinde
Havalar sıcak gidince yaylaya çıkmışlardı, havalar soğuyup kar gelince tekrar köylerine indiler
YEREL HABERLER Havalar sıcak gidince yaylaya çıkmışlardı, havalar ...
Berat Özdemir: Telleri aşan çocuk, dalgalı denizlerde mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Berat Özdemir: Telleri aşan çocuk, dalgalı denizlerde ...
Trabzon’da 355 adet afet etüdü yapıldı
YEREL HABERLER Trabzon’da 355 adet afet etüdü yapıldı
Trabzonspor'dan Berat Özdemir videosu
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan Berat Özdemir videosu