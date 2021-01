Trabzon'da deniz polisi, son teknoloji teçhizat ve uzman personelle güçlendirildi

Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA) TRABZON Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun talimatıyla son teknoloji teçhizat ve alanında uzman personel ile güçlendirildi.Trabzon Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nce limanlarda emniyet ve asayişin etkin olarak sağlanması için harekete geçildi. Pasaport-deniz hudut giriş-çıkış görevlerini 1 emniyet amiri ve 6 polis memuru ile icra eden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, son teknoloji teçhizat ve özel olarak yetiştirilen uluslararası geçerliliğe sahip STCW belgeli personelle güçlendirildi. Bu kapsamda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne, 12 metre boyunda ve 3,65 metre eninde karakol botu, jet-ski, iki gemi adamı polis memuru, uzaktan kumandalı can simidi, bot kullanma, suda hayatta kalma ile ilk yardım gibi zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan personelin tahsisi sağlandı.

TERMAL SİSTEMLE, GECE DE GÜNDÜZ GİBİ GÖREV İCRA EDİLEBİLECEK

Botlara entegre edilecek termal kamera sistemleriyle gece saatlerinde de denetimler aralıksız sürdürülecek. Bunun yanında; boğulma, suda mahsur kalma, sualtında adli delil arama ve devlet erkanının denizden korunması amacıyla Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği bünyesine, 4 kurbağa adam tahsis edildi.

KURBAĞA ADAMLAR 42 METREYE KADAR DALIP DELİL ARAYABİLECEK

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen fiziki ve sözlü yeterlilik sınavlarını başarıyla geçen kurbağa adamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 2 ay süreli ağır bir eğitimden geçti. Kurbağa adamlar, 42 metreye kadar dalış gerçekleştirip su altında boğulma, mahsur kalma, delil arama gibi her türlü görevi icra edebilecek kapasiteye ulaştı.

UZAKTAN KUMANDALI CAN SİMİTLERİYLE KURTARMA YAPILACAK

Boğulma olaylarında kurtarma görevindeki personel, suya inmeden boğulmakta olan vatandaşa en hızlı müdahaleyi yapmak amacıyla, son teknolojiye sahip, yaklaşık 20 Knot hız yapabilen, 400 metre uzağa gidebilen, operasyon sonucu otomatik olarak geri gelebilen 2 adet uzaktan kumandalı can simitleri de Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edildi.

LİMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE HİZMET BİNASI İÇİN ÖDENEK AYRILDI

Trabzon Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nün modern ve vatandaşa daha iyi hizmet edebilmesi amacıyla, Trabzon Yat Limanı'nda 110 +110 metrekare olmak üzere 2 katlı toplam 220 metrekare kullanım alanına sahip hizmet binası yapılması için Trabzon İl Özel İdaresi'ne gerekli ödenek aktarımı da gerçekleştirildi.

