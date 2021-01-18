Trabzonspor'da Konyaspor karşısında hedef 3 puan



Tolga SAĞLAM/TRABZON (DHA)Süper Lig´in 20´nci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor´u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak Fraport TAV Antalyaspor beraberliğinin ardından yeniden ligde çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig´de üç maçtır kaybetmeyen ancak son Antalyaspor maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor´u konuk edecek. Bordo-mavililer, bu maçı kazanarak ligde yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Medical Park Stadyumu´nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00´da başlayacak.

YENİ TRANSFER BERAT´IN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Trabzonspor´da ara transfer döneminde takıma katılan ilk oyuncu olan ancak antrenman eksiği nedeniyle Antalyaspor mücadelesinde kadroya alınmayan Berat Özdemir´in, Konyaspor mücadelesinde kadroda bulunması bekleniyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı´nın, son oynanan Antalyaspor karşısındaki 11´inde de iki değişiklik yaparak savunmada Serkan´ın yerine Pereira, Hosseini´nin yerine de Hugo´ya forma verebileceği öğrenildi.

3 İSİM CEZA SINIRINDA

Trabzonspor´da İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi üç isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde 3´er sarı kartı bulunan Baker, Abdulkadir Parmak ve Pereira Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11´i şöyle: UğurcanPereira, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny.

SAKAT: Yok

CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-01-18 11:48:15



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