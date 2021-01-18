Trabzon'da 1 Şubat'tan itibaren HES kodu olmayanlar Büyükşehir otobüslerinden yararlanamayacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının kullanımında Hayat Eve Sığar (HES) kodunun zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Bu kapsamda HES kodunu kişisel ulaşım kartlarına tanımlatmayan vatandaşlar, 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgınıyla etkin mücadelesine her alanda devam ediyor. Sağlık Bakanlığı veri sisteminin Büyükşehir Belediyesi sistemine entegre edilmesinin ardından, Trabzonlular daha güvenli şekilde yolculuk yapabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“17 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan ve 81 ile gönderilen genelgeye istinaden, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarında HES kodu uygulaması zorunlu olacaktır. İlgili genelge kapsamında toplu taşıma araçları ile kurum ve kuruluşların girişlerinde HES kodu sorgulama işlemi başlamıştır. 1 Şubat 2021 tarihi itibarıyla toplu taşıma kişisel kartlarına HES kodu tanımlaması yapmayan yolcularımız, otobüslerimizi kullanamayacaktır.”

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