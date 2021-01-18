Trabzonspor, Konyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 39. kez karşılaşacak.

Süper Lig'in 20. haftasında Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. Lig'de 27 puanla 8. sırada yer alan Trabzonspor, 22 puanla 13 sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor arasında bugüne kadar oynanan 38 maçta bordomavililerin 19, Konyaspor'un ise 10 galibiyeti bulunuyorken, 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 58 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 43 gol gördü.

Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 6 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Trabzonspor rakibini Konya'da 10 yenerken, evinde oynadığı maçı ise 43 kaybetmişti.

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