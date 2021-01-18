Trabzon’da fuhuş operasyonu

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Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada fuhuşla mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde 21 kadın hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, fuhuşla mücadele kapsamında yaptıkları denetimler sonucu 21 kadın hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yaparken, 4 yabancı uyruklu kadını da geri gönderme merkezine teslim etti.

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