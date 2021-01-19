'Hamsi avı yasağı sezon sonuna kadar uzatılsın' çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Hamsi avı yasağı sezon sonuna kadar uzatılsın' çağrısı

DHA

'Hamsi avı yasağı sezon sonuna kadar uzatılsın' çağrısı


Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)KARADENİZ'de, yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artmasının sağlanması için ikinci kez 10 gün süreyle av yasağı getirilen hamside, uzmanlar, popülasyonun geleceği açısından sürenin uzatılmasını istedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz´de avlanan hamsi balıklarında; yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına ikinci kez 10 gün süreyle yasak getirdi. Avı yasaklanan hamsinin neden küçük kaldığı tartışılırken, uzmanlar hamsi popülasyonunun geleceği açısından sürenin uzatılmasını istedi.
`ALINAN KARAR DOĞRUDUR´
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, yasak kararının doğru olduğunu belirterek, "Hiç olmazsa gelecek yıl daha kaliteli ürüne kavuşma şansımız olur. Balıkçının da gelecek yıl yüzünün güleceğine inanıyorum. Keşke av sezonunu hiç başlatmamış olsak. Balıkçılar da bundan etkilendi. Şimdi avın ortasındayken bu yasağı almak çok şık değil, fakat stokları ve sürdürülebilir avcılığı düşündüğümüzde bu karar elzemdir. 1 yıl hamsi avını yapmazsak stoklar kendini yenileyebilir" dedi.
EK YASAĞIN UZAMASI ÖNGÖRÜSÜ
Karadeniz´de, 28 Ocak´ta son bulacak 10 günlük ek yasağın da uzatılacağını öngördüğünü kaydeden Prof. Dr. Dinçer, "Hamsi avı için koşullar uygun, iyileştirmelere ulaşmış değil. Deniz suyu sıcaklığı hala 10 derecenin altına düşmedi. Sektördeki büyük balıkçı gemilerini hazırlamak, tayfayı toplamak ve denize açılmak kolay değil. Şubatın sonlarına doğru geldiğimizde de hamsi için doğal av sezonu bitmiş olacaktır. Bu uygulamanın av sezonunun komple kapatılmasına ön ayak olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
`KEŞKE HİÇ BAŞLAMAMIŞ OLSAYDI´
Hamsiye yönelik alınan av yasağı kararlarının, gelecek yılın hamsi stoklarına katkı sağlayacağını aktaran Dinçer, "Hamsinin dinamik bir yapısı var. 4 yaşına kadar yaşayabiliyor. 1 yılda olgunluğa ulaşıyor, üremesi hızlıdır ve stoklar çabuk yenilenebilir. O yüzden 1 yıl avlanmaması stoklara ciddi katkıda bulunacak. Bu sezon hazır fırsat ele geçmişken 15 gün için tekrar ava izin verilmemeli. Bu yasağın av sezonun sonuna kadar devam etmesini uygun görüyorum. Keşke hiç başlamamış olsaydı" ifadelerinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL
2021-01-19 08:31:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon’da fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Trabzon’da fuhuş operasyonu
Trabzon'da kayıtlara `kaza´ diye geçen olayda cinayet şüphesi
YEREL HABERLER Trabzon'da kayıtlara `kaza´ diye geçen olayda cinayet ...
Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler ...
Karadeniz´de kar esareti; 458 köy yolu kapandı
YEREL HABERLER Karadeniz´de kar esareti; 458 köy yolu kapandı
Türk Somonu'nun pandemiye rağmen ihracat rakamları sevindirdi Geçen yıl su ürünleri ihracatından 59.3 milyon dolar döviz girdisi sağlandı
YEREL HABERLER Türk Somonu'nun pandemiye rağmen ihracat rakamları ...
Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Uzungöl beyaza büründü, seyrine doyumsuz görüntüler ...
Trabzonspor'da gol sıkıntısı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da gol sıkıntısı
Trabzonspor, Konyaspor'u konuk edecek
YEREL HABERLER Trabzonspor, Konyaspor'u konuk edecek
Trabzon'da 1 Şubat'tan itibaren HES kodu olmayanlar Büyükşehir otobüslerinden yararlanamayacak
YEREL HABERLER Trabzon'da 1 Şubat'tan itibaren HES kodu olmayanlar ...
Doğu Karadeniz’de kış Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Gümüşhane illerinde toplam 478 köy yolu ulaşıma kapandı Kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalar sürerken, bölgenin en önemli geçiş yollarından olan Zigana Geçidi’nde Karayolları ekipleri geceden bu yana trafiğin aksamaması için çalışma yürütüyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz’de kış Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ...
Trabzonspor'da Konyaspor karşısında hedef 3 puan
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Konyaspor karşısında hedef 3 puan
Japon sofralarında 'suşi' olan `Karadeniz somonuna ilgi
YEREL HABERLER Japon sofralarında 'suşi' olan `Karadeniz somonuna ...
Trabzon'da deniz polisi, son teknoloji teçhizat ve uzman personelle güçlendirildi
YEREL HABERLER Trabzon'da deniz polisi, son teknoloji teçhizat ve ...
Trabzon Deniz Polisi artık daha güçlü
YEREL HABERLER Trabzon Deniz Polisi artık daha güçlü
Trabzon bu projelerle daha yaşanabilir bir kent olacak
YEREL HABERLER Trabzon bu projelerle daha yaşanabilir bir kent ...
Yerel basından Trabzonspor'a '1 puan' eleştirisi
YEREL HABERLER Yerel basından Trabzonspor'a '1 puan' eleştirisi
Trabzon'un gözü kulağı Biden'de ABD'nin yeni başkanının İran'a uygulanan ambargoyu gevşetmesini halinde Trabzon Limanı eski günlerine dönecek Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş: “ABD’nin yeni yönetiminin İran’a uygulanan ambargoyu gevşetmesi halinde Trabzon Limanı'nda daha çok yük hareketliliği olacak”
YEREL HABERLER Trabzon'un gözü kulağı Biden'de ABD'nin yeni ...
Trabzon’da geçen yıl 2 milyon 100 bin adet yavru doğal alabalık üretildi 2023 yılı sonuna kadar 50 milyon alabalık yavrusunun yetiştirilerek ülkemiz genelindeki orman içi sulara bırakılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Trabzon’da geçen yıl 2 milyon 100 bin adet yavru ...