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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamsi olmayınca sezonu erken kapattılar

İHA

Hamsi olmayınca sezonu erken kapattılar

Hamsi avında yasağın 28 Ocak tarihine ertelenmesinin ardından Trabzon’da bugünlerde tezgâhlarda hamsinin yerini ağırlıklı olarak kültür balıkları alınca balıkçılarda bu durumdan olumsuz etkilenerek sezonu erken kapamak durumunda kaldı.
Trabzon Balık Hali’nde daha önceki günlere göre balık çeşitlerinde belirgin bir azalma gözlenirken özellikle hamsinin olmayışı hem balıkçıyı hem de vatandaşları olumsuz etkiledi. Balıkçı esnafları özellikle hamsi avının yasaklanmasının ardından işlerinin iyice gerilediğini belirtirken, genellikle kültür balıkları sattıklarını söylediler.
Sezondan hemen hemen umutlarını kestiklerini ve sezonu da neredeyse kapattıklarını belirten balıkçı esnafları önceki yıla oranla kötü bir sezon geçirdiklerini söylediler.
Balıkçı esnaflarından Emin Avcı hamsinin olmayışı nedeniyle sezonu erken kapattıklarını ifade ederek, “Hamsi yasağının uzaması ile işlerimizi durma noktasına geldi. Şu anda tezgâhlar kültür balıklarına kaldı. Sezonun bitmesine 34 ay var ancak şu haliyle sezonu erken kapattık diyebiliriz. Sezonun başı güzeldi, balık boldu ancak şu an balık pek yok. Geçen sene daha iyi idi bu sene kıt. Dolayısıyla sezonu bu günlerde erken kapattık diyebiliriz” dedi.
İşlerinin pek iyi gitmediğini belirten balıkçı esnaflarından Adem Yetim ise ”Şu anda kültür balıklarını satıyoruz. Çeşitler az az çıkmaya başladı. Hamsi avı yasak olduğu için piyasada satılanlar ise şoklanmış hamsi. Şoklu hamsi de fazla tercih edilmediği için kültür balıkları ve diğer balık çeşitlerini satarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu dönem balıklar az çıkığı için fiyatları da ister istemez pahalı oluyor. İstavritin kilosu 35 TL, mezgit 40 TL, barbun 45 TL. Sezonu değerlendirecek olursak hamsi ince çıkmasıyla birlikte sezonu erken kapadık diyebiliriz. Çünkü hamsinin kaybolması bunun yanı sıra diğer balık çeşitlerinin de fazla satılmamasından dolayı bu günlerde sezonu erkenden kapatmış olduk” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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