Trabzon´da, heyelanda 2 ev hasar gördü

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Köksal USTAOĞLU/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Akçaabat ilçesinde meydana gelen heyelanda, 2 boş ev büyük çapta hasar gördü.

İlçeye bağlı Çilekli Mahallesi´ni yüksek kesiminde kar sularının erimesiyle birlikte toprağın gevşemesi sonucu heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Keskin ailelerine ait biri yeni inşa edilen 2 evde, büyük çapta hasara neden oldu. Duvar ve çatıları çöken ev sahiplerinin, heyelan sırasında ilçe merkezindeki evlerinde bulundukları öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Akçaabat Aleyna KESKİN

2021-01-19 12:56:33



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