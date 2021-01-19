Trabzon´da, heyelanda 2 ev hasar gördü (2)



2 GÜN ÖNCE EVLERİ TERK ETMİŞLER

Trabzon´un Akçaabat ilçesine bağlı Çilekli Mahallesi´nde meydana gelen heyelanda, büyük çapta hasar gören 2 evde, hasar tespit çalışması başlatıldı. Ev sahiplerinin 2 gün önce ilçedeki evlerine gittikleri ortaya çıktı.

O anları anlatan yöre halkı, can kaybı ve yaralanan olmayışının sevindirici olduğunu söyledi. Mahallede oturan Mehmet Çakır, şaşırdıklarını belirterek, "Merak ettik, geldik heyelan yerine bakmak için. Toprak kaymış evin üzerine yığılmış. Şaşırdık kaldık. Allah'tan evde kimse yoktu. Can kaybı olmaması büyük teselli ama evler kullanılamaz halde. Umar yardımlarla tekrar yapılır" dedi.

`2 GÜN ÖNCE BURDAYDILAR´

Gece büyük bir gürültü duyduklarını anlatan Asiye Verep, "Büyük bir gürültü duyduk. Ne oldu bilmiyorduk. Sabah kalktık baktık yamaç çökmüş, vurmuş evin üzerine. İki gün önce buradaydılar. İyi ki onlar evdeyken yaşanmadı heyelan" diye konuştu.

`GEÇERKEN KORKUYORUZ´

Ahmet Verep de "Yoldan aşağısı gitmiş. Evlerde kimsenin olmaması tek tesellimiz. Kopan yol dar bir yol. Şimdi yolda tehlikeli bir hale geldi. Geçerken korkuyoruz yoldan. Evlerde kullanılamaz halde" şeklinde konuştu.

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/AKÇAABAT (Trabzon),(DHA)-DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

2021-01-19 15:44:26



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