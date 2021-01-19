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Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2)

DHA

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2)


ŞEHİT EREN BÜLBÜL´ÜN KABRİNE ZİYARET
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, şehit Eren'in kabrine çiçek bırakıp, dua okudu. Ziyarette Eren Bülbül´ün annesi Ayşe Bülbül ile de görüşen Bakan Kasapoğlu, bugün açılan Gençlik Merkezi´ne şehit Eren Bülbül'ün adının verildiğini söyledi. Bunun üzerine çok mutlu olduklarını belirten anne Ayşe Bülbül de Bakan Kasapoğlu´na teşekkür etti.
Selay SAYKAL-Selman KUTLU/TRABZON, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Trabzon Selay SAYKAL-Selman KUTLU/TRABZON,(DHA)-
2021-01-19 16:10:55

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