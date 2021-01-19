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Sahibi tedavi gören köpek, 5 gündür hastane kapısında bekliyor

DHA

Sahibi tedavi gören köpek, 5 gündür hastane kapısında bekliyor


Nurullah CABRİ/TRABZON, (DHA)TRABZON´da, rahatsızlanan Cemal Şentürk´ün taşındığı ambulansı takip eden köpeği, 5 gündür sahibinin tedavi gördüğü özel hastanenin giriş kapısı önünde bekliyor. `Boncuk´ isimli sevimli köpek, sağlık görevlileri ve çevredekilerin ilgi odağı oldu.
Kentte yaşayan Cemal Şentürk, 14 Ocak´ta Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemal Şentürk tedaviye alınırken, sahibinin taşındığı ambulansı takip eden 'Boncuk' isimli köpek de hastanenin giriş kapısı önünde beklemeye başladı. Şentürk´ün yakınları tarafından eve götürülen sevimli köpek, her defasında yeniden hastaneye döndü. Sevimli köpek, hastane personeli ve vatandaşların ilgi odağı oldu. 
KÖPEĞİYLE DUYGUSAL BULUŞMA
Sağlık durumu iyiye giden Şentürk´ün, tekerlekli sandalyeyle aşağı inip, bekleyişini sürdüren ve hastane çalışanlarınca beslenen köpeğiyle buluşması, duygusal anlara sahne oldu. 9 yıldır yanından ayırmadığı köpeğiyle aralarında sevgi bağı oluşan Şentürk, "9 yıldır benimle birlikte Boncuk. Ben de özlüyorum onu. O da bana alışkın zaten. Arada pencereden sesleniyorum ona, o zaman biraz daha sakinleşip duruyor burada. İnsan gibi yakın davranıyor bana. Öyle olunca bende neşeleniyorum, hoşuma gidiyor. Bana bu kadar yakın olmasının sebebi, ona çok fazla ilgi göstermem. Hayvana yakın ilgi gösterince o da anlıyor, ne kadar ilgi gösterirsen o kadar yaklaşıyor. Ben ona hiç kızmam, kızıp da kendimden soğutmam. Köpekler devamlı ilgiyi seven hayvanlardır. İlgi gösterdin mi istediğin gibi yönlendirirsin onu" dedi.
`EVE GÖTÜRSEK DE KAÇIP GELİYOR´
Şentürk´ün kızı Aynur Egeli de, "Babam rahatsızlanınca hastaneye getirdik. Köyde babamın arabası vardı, Boncuk onun yanından hiç ayrılmadı. Sonra Boncuk´u buradaki evimize getirdik. Babamın burada olduğunu öğrenince de buradan hiç ayrılmadı. 5 gündür buraya geliyor. Biz eve götürsek de kaçıp kaçıp buraya geliyor, babamı bekliyor" diye konuştu.
`SADECE SAHİBİNİ BEKLİYOR´
Hastanende özel güvelik görevlisi Muhammet Akdeniz, "Burada bir ziyaretçimiz var. Her gün saat 09.00 gibi geliyor. Akşama kadar bekliyor. İçeri girmiyor genelde, kapıdan kafasını uzatıp bekliyor. Sahibi burada tedavi görüyor şu an. Zararsız, kimseyi de rahatsız etmiyor. Sadece sahibini bekliyor. Sahibi de bazen yanına gelip onu teselli edip gidiyor" şeklinde konuştu.
Hastane müdürü Fırat Uğur da, "Arkadaşlarımız burada onu besliyor, kimseye bir zararı yok. Sahibiyle arasında olan ilişki burada herkesin dikkatini çekti. Hastanemiz olarak biz de köpeği çok sevdik. Sahibi de iyileşince inşallah taburcu olacak, Boncuk da sahibine kavuşacak" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Nurullah CABRİ
2021-01-19 16:18:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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