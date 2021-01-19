Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (3)



ÖZKAN SÜMER´İN KABRİNE ZİYARET

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor kulübünün efsane isimlerinden Özkan Sümer´in Maçka ilçesindeki kabrini ziyaret etti. Özkan Sümer´in kabri başında dua okuyup mezarına çiçek bırakan Bakan Kasapoğlu, "Bugün Trabzon´da kentin hem gençlik hem sportif, bugünü ve yarını için önemli çalışmalar ve değerlendirmeler yaptık. Bununla birlikte sembol isim, rol modeli, spor camiamızın sembol ismi Özkan Sümer hocamızı rahmetle anıyorum. Bunun yanında şehit Eren Bülbül´ün kabrini de ziyaret ettik. 'İyi ki varsın Eren' diyoruz. Trabzon her yaştan kadınıyla erkeğiyle sporla ilgisi olan bir şehir. Hem ulusal hem uluslararası anlamda insanımızı nasıl sporla buluştururuz, bunu mütalaa ettik. Geleceğimiz daha aydınlık ve güçlü olacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon

2021-01-19 17:03:02



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