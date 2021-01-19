Bakan Kasapoğlu, Hekimoğlu Trabzon’u ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hekimoğlu Trabzon FK’yı ziyaret ederek, Başkan Celil Hekimoğlu ile görüştü.

Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu ve yönetim kurulunun Hekimoğlu Trabzon FK Tesisleri'nde ağırladığı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonra antrenman sahasında Teknik Direktör Osman Özköylü ve futbolcularla sohbet edip fotoğraf çekildi.

Başkan Hekimoğlu, Bakan Kasapoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunup, memnuniyetlerini dile getirdi ve tesisleri gezdirdi. Kasapoğlu da, tesisleri çok beğendiğini ifade ederek, Celil Hekimoğlu’na Türk futboluna bu tesisi kazandırdığı için teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nın iki kale arkası tribünlerinin de yapımı için Başkan Celil Hekimoğlu’na söz verdi. Ziyaret sonrası Başkan Celil Hekimoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na arkasında ismi yazılı olan 61 numaralı Hekimoğlu Trabzon FK formasını takdim etti.

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