Süper Lig: Trabzonspor:1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını bordomavililerin 10'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (ilk yarı)

7. dakikada Cikalleshi'nin uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

16. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası içinden Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundan az farkla auta çıktı.

22. dakikada Serkan Asan'ın pasında kale sahası içinde topla buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 10



Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Mustafa Savranlar xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Serkan Asan xx, Vitor Hugo xx , Edgar le xx, Marlon xx, Lewis Baker xx, Abdulkadir Parmak xx, Abdulkadir Ömür x (Flavio dk.27 x), Ekuban xx, Nwakaeme xx, Djaniny x

Yedekler: Erce Kardeşler, Berat Özdemir, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Benik Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Konyaspor: Eray x, Skubic x, Ahmet Çalık x, Abdulkerim Bardakçı x, Barış Yardımcı x, Jevtovic x, Diomende x, Ömer Ali Şahiner x, Hadziahmetovic x, Cikalleshi x, Kravets x

Yedekler: Adil Demirbağ, Milosevic, Bytygi, Uğoz, Shengelia, Musa Çağıran, Ali Karakaya, Eduok, Erdon Daci

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Gol: Nwakaeme (dk. 22) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner, Cikalleshi, Diomende (Konyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.