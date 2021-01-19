

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) -

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Mustafa Savranlar

TRABZONSPOR: UğurcanSerkan, Edgar Ie, Hugo, MarlonBaker(Dk.80 Kamil Ahmet), Abdulkadir Parmak(Dk.73 Berat)Ekuban(Dk.80 Yusuf), Abdülkadir Ömür(Dk.27 Flavio), NwakaemeDjaniny(Dk.73 Afobe)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: EraySkubic, Ahmet(Dk.64 Musa), Abdülkerim, BarışJevtovic, Diomande(Dk.46 Bytyqi)Ömer Ali(Dk.85 Shengelia), Hadziahmetovic(Dk.85 Oğuz Kağan), Cikalleshi(Dk.64 Daci)Kravets

GOLLER: Dk.22 Nwakame, Baker, Dk.56 Flavio, Dk.60 Djaniny (Trabzonspor)Dk.88 Shengelia (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Nwakaeme, Kamil Ahmet (Trabzonspor)Ömer Ali, Cikalleshi, Diomande, Ahmet, Musa (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 30 yapan Trabzonspor ligde üst üste dördüncü maçını da yenilgisiz tamamlarken, 22 puanda kalan Konyaspor ise son üç maçından da puan çıkaramadı.

3´üncü dakikada Barış´ın ceza sahası içi sol çizgiden ortasına iyi yükselen Cikalleshi´nin altıpasın gerisinden kafayla kaleye gönderdiği top az farkla üstten auta gitti.

7´nci dakikada Cikalleshi´nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.

16´ncı dakikada Ekuban´ın pasında ceza sahası sol çaprazı da topla buluşan Nwakaeme´nin gelişine kaleye gönderdiği top az farkla sağ direğin yanından dışarı çıktı.

22´nci dakikada Serkan´ın sağ kanattan kaleye paralel olarak arka direğe yerden pasını iyi takip eden Nwakaeme´nin uygun pozisyonda gelişine kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.

52´nci dakikada sol kanattan Bytyqi´nin ortasına ön direkte iyi hareketlenen Kravets´in kafa vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

56´ncı dakikada Sol kanattan Nwakaeme´nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Flavio´nun topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

60´ıncı dakikada ceza sahası içerisinde Ekuban ile verkaçında altıpasın gerisinde topla buluşan Djaniny´in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Eray´ın solundan ağlarla buluştu: 3-0.

73´üncü dakikada Bytyqi´nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şut az farkla yandan auta gitti.

77´nci dakikada Flavio´nun pasında altı pasın gerisinde topla buluşan Ekuan´ın gelişine sol ayağıyla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Eray son anda çıkardı.

88´inci dakikada sağ kanattan Musa´nın pasında Shengelia topu soluna çektikten sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma 3-1 Trabzonspor´un üstünlüğüyle sonuçlandı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR ŞOKU

Trabzonspor´da 26´ncı dakikada orta sahada Ömer Ali Şahiner´in sağ ayağına müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir´in yerine 27´nci dakikada Flavio oyuna dahil oldu. Abdülkadir´in soyunma odasında hemen ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve burada röntgen çekildiği belirtildi. Oyuncunun sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği öğrenilirken en az 3 ila 4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sezonu kapattığı kaydedilen oyuncunun ameliyat edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verilecek.

FLAVIO´NUN İLK GOLÜ

Trabzonspor´da 27´nci dakikada sakatlanan Abdülkadir Ömür´ün yerine oyuna dahil olan ve 56´ncı dakikada golle buluşan Flavio, Trabzonspor formasıyla ilk golünü kaydetti. Flavio, attığı golün ardından göz yaşlarına da hakim olamadı.

BAKER CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor´da İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi üç sarı kart ile ceza sınırında yer alan Baker, müsabakanın 81´inci dakikasında oyundan çıkarken gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Baker 21´nci haftadaki Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-01-19 21:03:18



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