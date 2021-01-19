Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku

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Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün, yaşadığı sakatlık sonucu 3-4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Trabzonspor´da, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Konyaspor maçının 26´ncı dakikasında orta sahada Ömer Ali Şahiner´in sağ ayağına müdahalesi sonrası yerde kalan Abdülkadir Ömür oyuna devam edemedi. Sedye ile saha kenarına gelen Abdülkadir´in yerine 27´nci dakikada Flavio oyuna dahil oldu. Abdülkadir´in soyunma odasında hemen ilk tedavisi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ve burada röntgen çekildiği belirtildi. Oyuncunun sağ ayak bileğinin üst bölümünde kırık tespit edildiği öğrenilirken, en az 3-4 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sezonu kapattığı kaydedilen oyuncunun ameliyat edilip edilmeyeceğine daha sonra karar verilecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-01-19 21:06:55



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