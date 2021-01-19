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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür'de maalesef kırık var

DHA

Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür'de maalesef kırık var


Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Trabzonspor´da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İttifal Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür´ün durumunun ciddi olduğunu belirterek, "Abdülkadir'de maalesef kırık var. Çok üzücü" dedi.
Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, 3-1 kazandıkları İttifak Holding karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu, "Abdülkadir'de maalesef kırık var. Çok üzücü. Abdülkadir'in de şanssızlığı, geçen sene menüsküs ve ameliyat. Yaklaşık 5-6 ay sahalardan uzak kaldı. Şimdi de pek içi açıcı gözükmüyor, sıkıntılı" diye konuştu.
Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da "Görüştüğümüz oyuncuların önce kulüpleriyle görüşmelisiniz. Bunlar kontratı olan oyuncular. Devre arasında hiçbir oyuncu serbest kalmıyor. Kulübünde oynamaya devam eden oyuncular. Kulüplerin izini olmadan hiçbir oyuncu ile görüşemezsiniz. FIFA´nın bu konuda çok katı kuralları var. Ama nedense biz bu kurallara bırakın saygı göstermeyi, riayet etmiyoruz" açıklamasında bulundu.
Ağaoğlu, Abdulkadir Parmak´ın takımdan ayrılacağına yönelik haberlere ilişkin ise "Parmak, Hüseyin gidiyormuş, yok öyle bir şey. Bizim gidecek oyuncularımız belliydi. Gelmesini istediğimiz oyuncular vardı, bunlardan biri Berat´tı, o da geldi. Parmak bugün sahadaydı" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Selçuk BAŞAR
2021-01-19 21:30:37

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