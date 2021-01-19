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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdullah Avcı: "Futbolda olumlu ve olumsuz duyguları bir anda yaşıyorsunuz"

İHA

Abdullah Avcı: "Futbolda olumlu ve olumsuz duyguları bir anda yaşıyorsunuz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolda olumlu ve olumsuz duyguları bir anda yaşadıklarını belirterek, Abdulkadir Ömür'ün en kısa zamanda kendileriyle birlikte olacağına inandığını söyledi.
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Konyaspor'u 31 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolda olumlu ve olumsuz duyguları bir anda yaşadıklarını belirterek, "Bugün Ömür’le ilgili yaşadığımız talihsiz sakatlık. Genç oyuncu, takımımızın ve ülke futbolun en değerli oyuncusu. Takımımızda da alternatifi olmayan bir oyuncu. Bunu yaşadık. Ama genç, güçlü ve sevimli. En kısa zamanda bizimle birlikte olacağına inanıyorum. Türk futbolu ve camia adına geçmiş olsun. Oyun gelişiyor. Parçadan bütüne giderek oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Oyun ve oyuncu olarak eksiklerimiz var. Her seferinde isteyen, öğrenmeye açık, mevcuttaki en iyisini yapmaya çalışan oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Bugün oyunun ilk 15 dakikası sonrasında hem topa sahip olmayı, hem saha içindeki aksiyonları, beraber hareket etme, aksiyonlar, baskılar, anları doğru oynamayı skor ne olursa olsun sonuna kadar oynamalıyız. Taçtan o golü yemememiz gerekiyor. Bu da bizim için ileriye doğru bir mesaj ve aldığımız doğru bir ders olması gerekiyor. Yoğun bir trafik. Üç günde bir maç oynuyoruz. Görsel ve taktik çalışıyoruz. Tamamen dinlenme ve toparlanmayla geçiyor. Oyuncularımı tekrar tebrik ediyorum ve Konyaspor’a da başarılar diliyorum. Adım adım gelişiyoruz. Daha tamamen gelişmedik. Mevcuttakiler en iyisini yapmaya çalışıyor. Şu an adım adım olan gidişattan memnunum" diye konuştu.

"Pereira'ya kariyer planlaması için ciddi bir teklif sunduk, cevabını o verecek"
Hosseini ve Pereira’nın durumuna ilişkin de konuşan Avcı, "Majid Hosseini’nin dün akşamki antrenmandan sonra kasığında problem oldu. İki haftadır iyi oynamıştı, devam da edecekti. Öyle olunca Hugo’nun durumu iyiydi, onunla devam ettik. Hosseini’nin durumu tamamen sağlıkla ilgili. Pereira ile ilgili de kendisiyle dün akşam yarım saat görüşme yaptık. Ben sosyal medya üzerinden konuşma yapmam. Trabzonspor’a 4 sene çok önemli hizmetler yapmış. Geçmişine çok büyük saygım var. Antrenmanlarda da iyi çalışıyor. Bugün onun yerinde oynayan bu toprakların çocuğu Serkan’ın da yaptığı asistle, çabaları ile konuşulmasını isterdim. Pereira’ya şunu teklif ettim; 6 ay sonra mukavelen bitiyor ve benim planımda yoksun. Ben bugünü ve bir sonraki Trabzonspor’u düşünmek zorundayım. Bu takıma transfer yapacağım. Bu kadar hizmet etmiş bir futbolcuyu kadronun dışında bırakmak istemiyorum. Kariyerini beraber planlayalım. Oynamak istersen, bir yere gitmek istersen, transferin bitmesine 15 gün var. Antrenörlüğe geçmek istiyorsan burada seviliyorsun. Belki ülkende devam etmek istersin. Trabzonspor’a hizmete belki orada da devam etmek istersin. Bu seçenekleri al, cebine koy, ailenle konuş ona göre kararını ver, buna göre senin kariyer planlamanda hareket edelim. O da bana bu samimiyetimden dolayı teşekkür etti. Şu an düşünme aşamasında. Trabzonspor tarihinde büyüklerim, ağabeylerim, Ali Kemal Denizciler, Güngör ağabeyler, Şenol hocalar, Ahmet Suat Özyacılar, rahmetli Özkan Sümerler, 200300 gol atan Hamiler, Ogünler, Abdullahlar. Ayrılıklar benim için de başkası için de var. Bu tamamen Pereira’nın buraya yaptığı hizmet, ileriye dönük bir kariyer planlaması için ona sunulan ciddi ve güzel bir teklifti. Cevabını o verecek" şeklinde konuştu.

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