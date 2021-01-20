Ahmet Ağaoğlu'ndan İdmanocağı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmet Ağaoğlu'ndan İdmanocağı mesajı

İHA

Ahmet Ağaoğlu'ndan İdmanocağı mesajı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordomavili kulübün kuruluşunda yer alan İdmanocağı’nın 100. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un kuruluş tarihi 1967 olmasına rağmen Trabzon’da futbolun kökleri bir asır öncesine dayanmakta olduğunu belirterek, "İdmanocağı 1921’de, İdmangücü 1924’de, Karadenizgücü 1955’de, Martıspor ise 1956’da kurulmuştur. İşte bu dört kulübümüz 1967’de bir araya gelerek Trabzonsporumuzun temellerini attılar. Bugün, Türk spor tarihinde nadide yeri olan bu kulüplerimizden İdmanocağı’nın 100. yılı. İdmanocağı’nın 100. yılını kutlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. İdmanocağı; yalnızca futbolun değil diğer branşların da gelişimine büyük katkı sağlamış, tarihimizde büyük izler bırakmıştır. Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri Trabzonsporumuzun kurulmasına vesile olmakla kalmamış, pek çok spor insanımızın da yetişmesini sağlamıştır. Yine Süleyman Rıza Kuğu’nun 1924 Paris Olimpiyatları’na katılarak pek çok branşta olimpik sporcu ünvanıyla mücadele etmesi, şehrimizde futbol ve diğer spor dallarında yaşanan başarıların tesadüfi olmadığının en büyük kanıtıdır. İdmanocağı Spor Kulübü, yetiştirdiği futbolcu, antrenör ve yöneticilerle kulübümüzün hep ileriye gitmesine vesile olmuştur. Kurucu Başkanlarımızdan Sayın Rıfat Dedeoğlu başta olmak üzere; yöneticiler, antrenörler, futbolcular, gol kralları ve daha pek çok branşta madalya kazanmış sporcular Trabzonspor’un büyümesine, toprağa kök salan ağaçlar gibi köklü bir kulübün doğmasına katkı sağlamışlardır. Biz yöneticilerin görevi bu sorumluluk bilinciyle, geçmişten bugüne dek gelen başarı kültürünü daha ileriye taşımak ve bayrağımızın daha yükseklerde dalgalanmasını sağlamaktır. Bu vesileyle kulübümüzü geçmişten geleceğe taşıma gayesinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim"ifadelerini kullandı
Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı, " Asırlık çınarımız İdmanocağı’nın 1921’den bugüne tüm değerlerini saygıyla anıyor, diğer kurucu kulüplerimiz; İdmangücü, Martıspor ve Karadenizgücü’nün kurucu, yönetici ve sporcularına minnet duygularımı bir kez daha iletiyorum. Ebediyen var olsun Trabzonspor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzmanlar çocuklarda Covid-19 sonrası ortaya çıkan MIS-C için uyardı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Osman Yeşilbaş: "Son zamanlarda Covid-19 geçiren ya da temas öyküsü olan çocuklarda multisistemik inflamatuar sendrom (MIS-C) olarak bilinen yeni bir hastalık tanımlandı" “Erişkine göre sıklığı az olmakla birlikte çocuklar, Covid-19 enfeksiyonunu ağır geçirebilirler”
YEREL HABERLER Uzmanlar çocuklarda Covid-19 sonrası ortaya çıkan ...
Evde kumara jandarma baskını
YEREL HABERLER Evde kumara jandarma baskını
Abdullah Avcı: "Futbolda olumlu ve olumsuz duyguları bir anda yaşıyorsunuz"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Futbolda olumlu ve olumsuz duyguları ...
Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ...
İsmail Kartal: "Antalya maçına iyi hazırlanıp, ilk yarıyı moralli bitirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER İsmail Kartal: "Antalya maçına iyi hazırlanıp, ilk ...
Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür'de maalesef kırık var (YENİDEN)
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür'de maalesef kırık var ...
Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür'de maalesef kırık var
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür'de maalesef kırık var
Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor (EK ...
Abdülkadir Ömür’den kötü haber Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir Ömür’de maalesef kırık var"
YEREL HABERLER Abdülkadir Ömür’den kötü haber Ahmet Ağaoğlu: ...
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku
Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-1
YEREL HABERLER Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 3-1
Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor:1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor:1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Bakan Kasapoğlu, Hekimoğlu Trabzon’u ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Hekimoğlu Trabzon’u ziyaret etti
Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor maçından ...
Bakan Kasapoğlu, Eren Bülbül ile Özkan Sümer'in kabirlerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Eren Bülbül ile Özkan Sümer'in ...
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (3)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların ...
Sahibi tedavi gören köpek, 5 gündür hastane kapısında bekliyor
YEREL HABERLER Sahibi tedavi gören köpek, 5 gündür hastane kapısında ...
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz (2)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların ...
Bakan Kasapoğlu’ndan Eren Bülbül’ün mezarına ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu’ndan Eren Bülbül’ün mezarına ziyaret
Trabzon´da, heyelanda 2 ev hasar gördü (2)
YEREL HABERLER Trabzon´da, heyelanda 2 ev hasar gördü (2)
Bakan Kasapoğlu: Eren Bülbül, Türkiye´nin, Trabzon´un cesaret sembolü
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Eren Bülbül, Türkiye´nin, Trabzon´un ...
Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların çalmasına müsaade etmeyeceğiz
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin istikbalini çakalların ...