Belgesiz, kaçak acentecilik faaliyetleri bu değişiklikle son bulacak

Son yıllarda hızla yükselen sosyal medya kullanımı neticesi artan ve turizm sektörüne büyük sıkıntılar yaşatan belgesiz, kaçak acentecilik faaliyetleri ile yapılan yönetmelik değişikliği turizmcileri sevindirdi.

14 Ocak 2021 tarihinde TÜRSAB yönetmeliğinde yapılan değişiklikle daha önceden tanımlanmamış olan sosyal medya üzerinden yapılan turizm faaliyetlerine denetleme imkânı getirildi. Bunun yanı sıra yine seyahat acenteleri tarafından gerçekleştirilecek ‘online satış’ kavramının da bu düzenlemeyle daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Pandemi döneminin en büyük zarar gören meslek gruplarından bir tanesi olan seyahat acentelerine evden çalışma olanağı tanıyan düzenlemenin bitmesi neticesi ofislerini açan acentelere, yine bu yönetmelikle, ofisini başka meslektaşlarıyla paylaşma imkânı tanınmış oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜRSAB Doğu Karadeniz Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Ragıp Pirselimoğlu, yapılan yönetmelik değişikliğiyle sektörün kanayan yarası olan haksız rekabetin önüne geçileceğini ama esas beklentilerinin yasa değişikliği olduğunu belirtti. 1618 sayılı Turizm Yasası’nın yayınlandığı 1972 yılından günümüze artık köklü bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu ve hazırlanmış olan yeni yasanın bir an önce yürürlüğe girmesini beklediklerini ifade eden Pirselimoğlu “Bu yasadan öncelikli beklenti, acente kurulum ücretlerinin 250 bin TL’ye yükseltilmesi ve belgenin kazanacağı değerle birlikte bankalar tarafından teminat kabul edilmesinin sağlanması. Yine acentelerin belli bir sayıya kadar olan şirketlerine kayıtlı özmal araçlarını kendi tur faaliyetleriyle sınırlı olarak D2 belgesine ihtiyaç olmadan, Ulaştırma Bakanlığının bu araçlara tanımlayacağı örneğin D5 belgesi türü bir belgeyle, kullanabilmesine olanak sağlanmasıdır” dedi.

Aşının başlaması ile günlük vaka sayısının 2 bin 500 altına düşmesi ve okulların 15 Şubat’ta açılmasıyla 2021 turizm sezonun Nisan ayında başlamasını ümit ettiklerini kaydeden Pirselimoğlu “Sadece ülkemizde değil, bölgemize yoğun olarak ilgi gösteren pazarlarda da aşılamanın başlayıp, etkin olması ve uluslararası uçuşların rahatlamasıyla ilk etapta 2019 yılı rakamlarını yakalayamasak da, 2020 yılının kat kat üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Ayrıca pandemi döneminde sunulan 50 bin TL destek kredisinin ağır koşullarını yerine getiremeyen birçok acentenin gerek kısa çalışma gerekse ücretsiz izin kullandırdıkları kalifiye personellerini ellerinde tutmakta sıkıntı yaşamaları nedeniyle kira, stopaj gibi sabit ödemeleri karşılayabilmek için Bakanlıktan daha fazla destek bekliyoruz. Yine Ticaret Odaları Başkanlıklarına ilettiğimiz bir talebimiz ise 2020 aidat borçlarının affedilmesi, alınmaması yönündedir” ifadelerini kullandı.

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