Trabzonspor´da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor, Süper Lig´in 21´inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30´da yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Konyaspor müsabakasında forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, 5´e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu. Dün oynanan Konyaspor karşılaşmasında ayak bileğinde kırık oluşan Abdülkadir Ömür antrenmanda yer almazken, Hosseini´nin ise salonda çalıştığı belirtildi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-01-20 14:49:06
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