'Taksi' filminden etkilendi, otomobilini aynı şekilde yaptırdı Trabzonlu Fatih Malkoç isimli gencin 'Taksi'sini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Bir zamanlar özellikle gençlerin ilgi gösterdiği Fransız polisiye komedi filminin meşhur 'Taksi'sinin bir benzeri Trabzon'da yapıldı. 1998 yılı yapımı olan filmde başrol oyuncusunun kullandığı modifiyesi ile dikkatleri üzerine çeken otomobili Trabzon sokaklarında görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.

1998 yılından itibaren seri halinde vizyona giren Fransa yapımı Taksi filminde izleyenlerin en çok dikkati çeken otomobilin benzeri Trabzon'da yapıldı. Modifiyesi ile dikkatlerin üzerine çeken otomobilden etkilenen Trabzonlu Fatih Malkoç (28) hayalini gerçekleştirmek için Peugeot markasının 406 modelini satın aldı. Operatör olarak çalışan Malkoç boş kaldığı zamanlarda filmindeki otomobilin benzerini yapmak için işe koyuldu. Taksi filmindeki fotoğraflara bakarak deneme yanılma yönetimiyle otomobilin ön tamponunu yapmayı başaran Malkoç, filmdeki bütün detayları toplamayı unutmadı. 'Taxi Marseille' tabelasından, bagaj spoilerine kadar bütün modifiye parçalarını otomobiline ekleyen Malkoç, Trabzon caddelerinde gezerken dikkatlerine üzerine topluyor. Kiminin şaşırdığı, kiminin ise fotoğraf çekilmek istediği otomobili için yaklaşık 40 bin TL harcama yapan Malkoç, otomobili satmak istemediğini söylüyor.

Filmin etkilendiği için otomobilin benzerini yapmayı başararak hayalini gerçekleştirdiğini belirten Fatih Malkoç, “Çocukluğumdan beri bu otomobili yapmak benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim. Çok ilgi topladı. Arabayı orijinal haliyle aldık. Kendi el işçiliğimizle bu hale getirdik. Her yerinde el işçiliği var. Kendi el işçiliğimiz olduğu için net bir fiyat yok ama dışarıdan bunu yapmaya kalkışırsalar 3540 bin TL tutabilir. Filminden çok etkilenmiştim yapmayı başardım. Kadınerkek herkesin dikkatini çekiyor. Fotoğraf çekiliyorlar. Polisler bile durdurup fotoğraf çekiliyor. Aracı isteyenler oluyor ama satmayı düşünmüyorum. Birkaç eksiği var onları da tamamlarsam daha da satmam. Biz bunu görsel olarak yaptık. Artı bir özelliği yok tamamen dışını benzettik. Bazen otostop çekenler oluyor. Çok dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.

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