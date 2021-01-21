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Trabzonspor'un en istikrarlıları Uğurcan ile Edgar Ie

DHA

Trabzonspor'un en istikrarlıları Uğurcan ile Edgar Ie


Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçla ilk yarıyı tamamlayacak olan Trabzonspor´da, geride kalan 20 haftalık bölümde en çok süre alan oyuncular Uğurcan Çakır ile Edgar Ie, skora en çok katkı yapan Anthony Nwakaeme, en çok kart görenler ise Flavio, Pereira ve Baker oldu.
Süper Lig´de ilk yarıyı 23 Ocak Cumartesi deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma ile geride bırakacak olan Trabzonspor´da 20 haftalık periyotta 18 maçta 1620 dakika ile kaleci Uğurcan Çakır takımın en çok süre alan oyuncusu olurken, onu 19 maçta 1570 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Edgar Ie takip etti. Bordo-mavililerde Edgar ve Uğurcan´ın ardından Lewis Baker 17 maçta 1474, Marlon 16 maçta 1435, Anthony Nwakaeme 15 maçta 1317, Serkan Asan 17 maçta 1293, Abdülkadir Ömür 16 maçta 1254, Abdulkadir Parmak 15 maçta 1169, Caleb Ekuban 13 maçta 1105 ve Vitor Hugo 12 maçta 1057 ile en çok süre alan isim oldu.
12 İSİM BİN DAKİKANIN ALTINDA SAHADA KALDI
Trabzonspor´da yeni transfer Berat Özdemir ile birlikte 12 oyuncu ise 20 haftalık bölümde bin dakikanın altında süre aldı. Karadeniz ekibinde Flavio 14 maçta 928 dakika, Benik Afobe 17 maçta 895, Jorge Djaniny 13 müsabakada 741, Joao Pereira 8 karşılaşmada 516, Kamil Ahmet Çörekçi 10 karşılaşmada 410, Hüseyin Türkmen 4 karşılaşmada 355, Majid Hosseini 6 karşılaşmada 300, Yusuf Sarı 8 karşılaşmada 221, Safa Kınalı 6 karşılaşmada 102, Erce Kardeşler 1 karşılaşmada 90, Stiven Plaza 2 karşılaşmada 6 ve yeni transfer Berat Özdemir de 1 karşılaşmada 17 dakika sahada kaldı. Ligde forma giyemeyen genç oyuncular Faruk Can Genç kupada 1 karşılaşmada 96, Kerem Baykuş 1 karşılaşmada 45 dakika süre alırken, Arda Akbulut, Muhammet Taha Tepe, Ahmetcan Kaplan ve Atakan Gündüz gibi genç oyuncular ise bu sezon hem lig hem de kupada forma şansı bulamadı.
SKORA EN ÇOK KATKI SAĞLAYAN NWAKAEME OLDU
Trabzonspor´da Süper Lig´de geride kalan 20 haftalık periyotta skora en çok katkı sağlayan isim Anthony Nwakaeme oldu. Bordo-mavililerde Nwakaeme 5 gol 3 asist, Ekuban 5 gol 1 asist, Afobe 4 gol, Abdülkadir Ömür 1 gol 3 asist, Baker 1 gol 3 asist, Serkan Asan 1 gol 2 asist, Djaniny 2 gol, Flavio 1 gol 1 asist, Hugo 1 gol, Hüseyin Türkmen 1 asist, Marlon 1 asist ve Joao Pereira da 1 asistle ligde skora katkı sağlayan isimler arasında yer aldı.
EN ÇOK KART GÖRENLER FLAVIO, PEREIRA VE BAKER
Trabzonspor´da 20 haftalık periyotta en çok kart gören isim 3 sarı kart ve iki kırmızı kart ile Flavio oldu. Flavio´yu 4´er sarı kart ile Pereira ile Baker takip etti. Kart cezaları nedeniyle cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek bu iki oyuncunun ardından takımda en çok kart gören isimler 3´er sarı kart ile Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet, 2´şer sarı kart ile Djaniny, Hosseini, Nwakaeme, Hugo ve Serkan, 1´er sarı kart ile de Safa, Uğurcan, Afobe, Marlon ve Edgar oldu.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-01-21 11:15:36

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