Trabzonspor, Abdullah Avcı ile deplasmanda kaybetmiyor

Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra önemli bir ivme kazanan Trabzonspor, deplasmanda Avcı yönetiminde çıktığı 5 maçı kaybetmedi.

Süper Lig'in ilk yarısının son maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 6 maçı kaybetmezken, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 5 dış saha maçını ise kaybetmedi.



Mağlubiyet Eddie Newton döneminde

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda 9 maç oynarken bu karşılaşmalardan 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 8 gole karşılık ise kalesinde 7 gol gördü. Bordomavililer, Denizlispor ve Kayserispor 00, Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor ile 11 berabere kalırken, Fenerbahçe'ye ise 31 mağlup oldu. MKE Ankaragücü ve Hatayspor'u 10 yenen Karadeniz ekibi, Fatih Karagümrük'ü ise 21 mağlup etti.



Abdullah Avcı ile kaybetmiyor

Trabzonspor, deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor. Teknik Direktör Eddie Newton'un takımdan gönderilmesinden sonra bordomavililer deplasmanda oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşısına Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde çıkmıştı. Bu maçta Karadeniz ekibi sahadan 11 beraberlikle ayrılmıştı.Söz konusu maçın ardından takımın başına geçen Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında deplasmanda çıktığı 5 maçı da kaybetmedi. Avcı yönetiminde bordomavililer, dış sahada 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.



İlk yarının son maçı

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'yle ilk yarının son maçını oynayacak. Sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 31 mağlup ederek Abdullah Avcı döneminin en farklı galibiyetini elde eden Karadeniz ekibi, başkent deplasmanından galibiyetle ayrılarak Süper Kupa ve zorlu fikstür öncesi moral bulmak istiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.