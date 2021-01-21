Trabzonspor´da Simone Edera sürprizi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)Trabzonspor´un, Torino forması giyen 24 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu Simone Edera´yı kiralık olarak kadrosuna katma noktasında girişimde bulunduğu öğrenildi.
Ara transfer döneminde şuana kadar sadece Gençlerbirliği´nden Berat Özdemir´i kadrosuna katan ve özellikle de orta saha ile hücum hattını güçlendirme noktasında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor´un, İtalya Seri A ekiplerinden Torino´dan kanat oyuncusu Simone Edera´yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
LECCE DE İSTİYOR
İtalya basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililerin 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Ayrıca Simone Edara için İtalya Seri B ekiplerinden Lecce´nin de devrede olduğu ve oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrolarına katma noktasında ısrarcı oldukları ifade edildi.
TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE İLK KEZ İTALYA DIŞINA ÇIKACAK
Torino´da istediği forma şansını bulamayan ve bu sezon lig ve kupada sadece 4 maçta 166 dakika forma giyebilen Simone Edera, gol ve asist kaydedemedi. Trabzonspor Edera transferini gerçekleştirmesi durumunda, İtalyan oyuncu ilk kez ülkesinin dışında bir takıma transfer olacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-01-21 13:52:08
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