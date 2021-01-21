Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 21´inci haftasında 23 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, saat 11.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyen oyunculara toparlanma testi yapıldı. Grup halinde yapılan antrenmanda ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5´e 2, şut çalışması ve çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenmanda, sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür yer almadı. Sakatlığı nedeniyle Konyaspor mücadelesinde kadroda yer almayan Hosseini ise bugün takımla çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Ankara´ya hareket edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-01-21 15:04:45



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