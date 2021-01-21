Abdülkadir Ömür ameliyat oldu



TRABZON / DHAİttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür, başarılı bir ameliyat geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; ameliyat olduğu İstanbul´daki hastanede bir süre daha tedavi süreci devam edecek olan Ömür'ün önümüzdeki hafta içerisinde Trabzon´a dönmesi ve tedavisini burada sürdürmesi planlanıyor.

Bu arada Başkan Ahmet Ağaoğlu da Abdülkadir Ömür´ü ameliyatın ardından ziyaret ederek moral verdi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2021-01-21 20:27:47



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