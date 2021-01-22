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Pandemide sömestir için tercih doğa tatili

DHA

Pandemide sömestir için tercih doğa tatili


Arzu ERBAŞ-Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TÜRKİYE´de uzaktan eğitim gören okullarda bugün başlayacak sömestir için tatil planı yapanlar, Karadeniz´de karla kaplı doğayla iç içe bungalov evler ve kaplıca otelleri tercih ediyor. Doğu Karadeniz´de ünlü Ayder Yaylası, Uzungöl Turizm Merkezi ile İkizdere Termal Kaplıcası´nda tatil rezervasyonları yüzde 90´a ulaştı.
Türkiye´de koronavirüs nedeniyle uzaktan sürdürülen eğitim öğretimde sömestir başlıyor. Salgın nedeniyle uzun süredir evde kalanlar, sömestirde doğayla iç içe tatil planı yaptı. Sömestir tatili için Karadeniz´de bungalov evler ve kaplıca otelleri yoğun talep görüyor. Rize´nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü Ayder Yaylası´nda iki katlı şömineli, jakuzili evler ve otellerde izole olarak tatil planlayanlar şimdiden rezervasyonlarını yaptırdı. 
UZUNGÖL´E İLGİ
Doğu Karadeniz´de ilgi gören noktalardan biri de Trabzon´un ünlü Turizm Merkezi Uzungöl oldu. Kar yağışı ile seyrine doyumsuz manzaralar oluşan göl de sömestir tatili için tercih ediliyor. Uzungöl´e gelen tatilciler, karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yapıyor, doğanın keyfini çıkarıyor. Bazı otellerde ise çocukların ders çalışıp, kitap okuyacağı alanlarda oluşturuldu.
KAPLICA OTELİNDE YÜZDE 90 DOLULUK
Koronavirüs salgını ve soğuk havalara karşı vücut bağışıklıklarını güçlü tutmak isteyenlerin tatilde tercihi ise termal kaplıcalar oldu. Rize'nin İkizdere ilçesi Ilıca köyünde 260 metre derinlikten 72 derece sıcaklıkla yüzeye çıkarken granit ve taşlara teması ile litresinde 4561 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal su, şifa arayanların adresi oluyor.
`DOLULUK ORANI YÜZDE 90´LARI BULUR´
Termal Otel Müdürü Amaç Ekşi normalleşme süreci ile beraber kısıtlamalara getirilen esneklikler ile vatandaşların tatil imkanlarına kavuştuğunu belirterek, "Bu süreçte en fazla doğa ile iç içe bulunan tesislere yöneldiler. Sömestir tatilinin yaklaşması ile beraber de konaklama tesislerinde rezervasyonlarda hızlı bir artış yaşanıyor. Bizim tesisimiz bulunduğu konum itibari ile tüm beklentileri karşılıyor. Doğa, yeşil, dere, bol oksijen, manzara her şey var. Karın yağması ile beraber çocuklara daha eğlenceli bir atmosfer sunuluyor. Ayrıca ders çalışmak isteyen çocuklar için de tesisimizde özel çalışma alanları oluşturuyoruz. Sömestir için rezervasyonlar artarak devam ediyor" dedi.
Turizmci Mustafa Akyüz de "Pandemi dönemini sürekli evlerinde geçiren insanlar doğa ile baş başa kalabilmek için Uzungöl'ü sıklıkla tercih ediyorlar. Hafta sonları veya genel tatillerde doluluk oranlarımız bazen yüzde yüze kadar çıkabiliyor. Sömestir tatili için de aynı yoğunluğu bekliyoruz. Uzungöl'e de kar yağması ile birlikte karın ve doğanın özlemini çekenler şimdiden rezervasyon yaptırmaya başladılar" diye konuştu.
'DOĞA DİNLENDİRİYOR'
Erkenden tatile çıkan Zümra Güvendi ise, "Sürekli online derslerimiz olduğu için evden bir yere çıkamıyoruz. Zaten pandemi var. Biz sömestiri beklemeden küçük bir kaçamak yaptık doğa ile buluştuk. Tatilde Karadeniz´e ilgi artacaktır, evlerde bunalan öğrenciler doğa ile buluşacaktır" dedi.
Celal Aydın da, "Sahil turizmi hem pahalı hem de yorucu olduğu için artık vatandaşlar tercih etmiyorlar. Yaylalarla, doğa ile buluşmak istiyorlar. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde doğa gerçekten insanları dinlendiriyor. Sömestir tatilinde Karadeniz yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalacaktır" ifadelerini kullandı.
Almanya'dan gelen Sinem Uzun, "Uzun bir aradan sonra derin bir nefes aldık. Doğa bizi büyüledi. Gerçekten ağaçları, yeşili, dereyi çok özlemişiz. Bol bol oksijen depolayarak, stres atarak güzel bir tatil dönemi geçiriyoruz, şifa olmasını umarız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Arzu ERBAŞ-Aleyna KESKİN
2021-01-22 08:07:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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