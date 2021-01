Patisini tedavi ettiği köpekle arasındaki bağ, duygulandırdı

İnan KALYONCU/VAKFIKEBİR, (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Vakfıkebir ilçesinde market işleten Yusuf Şentürk (63), dükkanın önünde patisinden yaralı köpeğe su ve yiyecek verip, patisindeki yaraya pansuman yapıp, ağrı kesici kremle masaj uyguladı. Bir gün sonra tekrar marketin önüne gelen köpek, Şentürk´e patisini uzattı. Şaşkınlığının yanı sıra duygusal anlar da yaşayan Şentürk, köpeğin patisine yine masaj uyguladı. Köpeğin her gün geldiğini belirten Şentürk, "Her gün pansumana geliyor, onu çok sevdik" dedi.

İlçeye bağlı Çarşı Mahallesi´nde market işleten Yusuf Şentürk (63), dükkanın önünde patisinden yaralı bir köpek gördü. Köpeğe su ve yiyecek veren Şentürk, daha sonra hayvanın yarasıyla ilgilendi. Şentürk, marketten aldığı sosisin içine ağrı kesici hap koyup köpeğe yedirdi. Yusuf Şentürk, patisine pansuman yaptığı köpeğe, ağrı kesici kremle masaj da yaparak tedavi etti. Kendisine verilen yiyecekleri yedikten sonra gözden kaybolan köpek, bir gün sonra tekrar marketin önüne gelip, Şentürk´e patisini uzattı. Şaşkınlığının yanı sıra duygusal anlar da yaşayan Şentürk, köpeğin patisine yine masaj uyguladı. Şentürk´ün köpekle yakından ilgilendiği anlar, kış mevsiminde insanların içini ısıtan görüntüler de ortaya çıkardı.

`HER GÜN PANSUMANA GELİYOR´

Davranışıyla takdir toplayan Şentürk, herkesin özellikle kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarına karşı daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Şentürk, "Ağrı kesici krem ile yarasına masaj yaptım. Bu benim atalarımdan gördüğüm bir uygulamaydı, aynısını yaparak tedavi etmeye çalıştım. Köpeğin ayağı yere basmıyor, topallıyordu. Bir yerden bir darbe aldığını, araba çarpmış ya da birsinin köpeğin ayağına taş vuracağını düşündüm. Bizim bir yerimiz ağrıdığında ağrı kesici kullanıyoruz. Bize fayda eden ona da fayda edebilir düşüncesiyle, sosisin içerisine ağrı kesici hapı koydum ve köpeğe verdim. Ayak kaslarında da bir darbe vardır diye ağrı kesici merhemle pansuman ettim. Bir gün sonra iş yerimi açtım, baktım yine geliyor. Sosisten kalanı verdim ona, sosisi yedikten sonra tekrar ayağını uzattı pansuman yap diye. Her gün pansumana geliyor, onu çok sevdik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Vakfıkebir İnan KALYONCU

2021-01-22 08:23:12



