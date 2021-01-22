Yatağa mahkum Yusuf, sadece Nwakaeme´ye tepki veriyor



Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)TRABZON´da küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonucu kısmi beyin felci geçiren, trafik kazası sonucu annesini kaybedip, hastalığının ilerlemesiyle de 3 yıldır yatağa bağlı olarak yaşama tutunmaya çalışan Yusuf Şentürk (26), konuşamıyor ve yürüyemiyor. Şentürk, sadece Trabzonspor´un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin oyunu ve gollerinin yer aldığı videolara tepki verip, gülümsüyor.

Akçaabat ilçesine bağlı Darıca Mahallesi´nde yaşayan Yusuf Şentürk, küçük yaşlarda geçirdiği hastalık nedeniyle zaman ilerledikçe yaşama fonksiyonlarını yitirdi. 9 yıl önce trafik kazasından annesini kaybeden, ardından da hastalığı ilerleyen yürüme ve konuşma yetisini kaybeden Şentürk, yaklaşık 3 yıldır yatağa bağımlı halde yaşıyor. Babası Temel Şentürk´ün (53) de benzer bir hastalığı olan Yusuf´un bakımını, yengesi Nuran Şentürk yapıyor.

Sağlıklı olduğu dönemde fanatik Trabzonspor taraftarı olan Yusuf Şentürk, hastalığı bile bu sevdasını unutturamadı. Neredeyse hiçbir şeye tepki vermeyen Yusuf Şentürk, bordo mavililerim Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme´nin oyunu ve gollerinin yer aldığı videolara tepki verip, gülümsüyor.

`TRABZONSPOR´A KARŞI DOĞUŞTAN SEVGİSİ VAR´

Yusuf´un evden çıkamadığı için bütün maçları takip ettiğini belirten Nuran Şentürk, "Babasıyla birlikte sürekli maçları izleyip yorumlar yapardı. Bazen maçların günlerini karıştırdığı için babasıyla tartışma bile yaparlardı. Futbolculardan Nwakaeme´ye karşı ayrı bir sevgisi var. Nwakaeme, Yusuf´a imzaladığı formasını gönderdi ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Telefondan maçları izlemesine yardımcı oluyorum. Top Nwakaeme´nin ayağına gelince ayrı bir heyecanlanıyor. Hasta olup yatağa düştü ama Trabzonspor´u hala unutmadı" dedi.

`ARAMIZDA BİR BAĞ OLUŞTU´

Yusuf´un hastalığının 10 yaşında ortaya çıktığını söyleyen yenge Nuran Şentürk, "Hastalık denge kaybına sebep olarak yürümesini engelledi. Annesinin Yusuf´u götürdüğü doktorlar bu hastalığın bir çaresinin olmadığını söylemişlerdi. 2012 senesinde annesi trafik kazasında vefat etti. Babası da benzer bir hastalığa sahip olduğu için Yusuf´a ben bakıyorum. Yusuf´un küçüklüğü zaten benim çocuklarımla beraber geçti. Bir dönem çok hasta olunca yoğun bakımda 3 ay kaldı. Yemek yiyemediği için de o dönem çok zayıfladı ve bedeni zayıf düştü. Aramızda bir bağ oluştu. Annesinin bize emaneti olduğu için sevgiyle bakıyorum" diye konuştu.

`NWAKAEME GOL ATINCA GÜLÜMSEDİĞİNİ FARK ETTİK'

Çocukluğunun Yusuf´la beraber geçtiğini söyleyen kuzeni Samet Şentürk de, "Yusuflarla altlı üstlü oturuyoruz. Küçükken hep beraber top oynardık. İlkokul sürecinin bitmesinin ardından Yusuf´a hastalık teşhisi kondu. Gün geçtikçe hastalığı ilerledi. Annesinin vefatı Yusuf´u çok etkiledi. Yatağa bağımlı hale geldikten sonra bakacak kimse olmadığı için bakımını annem üstlendi. O günden itibaren annem bir bebekle ilgilenir gibi Yusuf´la ilgileniyor. Maçları ailecek beraber izleriz. Eğer Yusuf uyumuyorsa maçları izlettiriyoruz. Bir maç esnasında Nwakaeme gol atınca Yusuf´un güldüğünü fark ettik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Miraç ŞENTÜRK

2021-01-22 08:36:13



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