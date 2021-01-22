Trabzonspor Ankara'dan zaferle dönmek istiyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Süper Lig´de son oynadığı 4, deplasmanda da 6 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, 21´inci hafta mücadelesinde yarın Ankara´da Gençlerbirliği karşısından galibiyetle ayrılarak ligdeki yükselişini sürdürmek istiyor.
Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 11 maçta yalnızca bir mağlubiyet alan ve son oynadığı İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan Trabzonspor, 21´inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak, Avcı döneminde başlayan üst sıralara doğru yükselişine devam etmeyi hedefliyor. Eryaman Stadyumu´nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00´da başlayacak.
BERAT´IN ESKİ TAKIMINA KARŞI 11´DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Trabzonspor´da bu maçta Abdülkadir Ömür sakatlığı, Baker ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Son oynanan Konyaspor karşısındaki 11´inde mecburi değişiklikler yapacak olan teknik direktör Abdullah Avcı´nın, orta sahada cezalı Baker´in yerine yeni transfer Berat Özdemir´e, Abdülkadir Ömür´ün yerine ise Flavio´ya görev vermesi bekleniyor. Ayrıca tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Hosseini´nin de kadroda yer alması bekleniyor. Berat, Avcı´nın görev vermesi durumunda Süper Lig´de eski takımına karşı da ilk kez forma giymiş olacak.
2 İSİM CEZA SINIRINDA
Bordo-mavililerde, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi iki isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Karadeniz ekibinde 3´er sarı kartlı Abdulkadir Parmak ve Kamil Ahmet Çörekçi, Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş´a karşı forma giyemeyecek.
MUHTEMEL KADRO
Gençlerbirliği mücadelesinde Trabzonspor´un muhtemel 11´i şöyle: Uğurcan Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Berat, Ekuban, Flavio, Nwakaeme, Djaniny.
SAKAT: Abdülkadir Ömür
CEZALI: BakerDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-01-22 09:59:48
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