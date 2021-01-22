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Trabzonspor, Başkentte ilk yarıyı moralli kapatmak istiyor İki takım 84. kez karşı karşıya gelecek.

İHA

Trabzonspor, Başkentte ilk yarıyı moralli kapatmak istiyor İki takım 84. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, alacağı galibiyetle ligin ilk yarısını moralli kapatmak istiyor.
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, 23 Ocak Cumartesi günü Başkent deplasmanında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Yarın rakibi karşısında saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda galibiyet arayacak olan bordomavililer, üst basamaklara doğru çıkışını sürdürerek ligin ilk yarısını moralli kapatmaya hedefliyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra toparlanarak önemli bir ivme kazanan Karadeniz ekibi, zirve umutlarını gelecek haftalara taşımayı planlıyor.

Ankara'da 84. randevu
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 83 resmi maçta Trabzonspor 46, Gençlerbirliği ise 14 galibiyet elde etti. 23 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda bordomavililer 158 gol atarken, rakibi ise 76 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 71. randevu
Trabzonspor ve Gençlerbirliği arasında bugüne kadar oynan 70 lig karşılaşmasının ise 39'unu Karadeniz ekibi, 12’sini ise Başkent temsilcisi kazandı. 19 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu müsabakalarda bordomavililer 133 gol atarken, kırmızısiyahlı ekip ise 65 gol kaydetti.

Ankara’daki maçlar
İki takım arasında Ankara’da oynanan 35 lig mücadelesinde Trabzonspor 15 galibiyet elde ederken, 8 maçta ise ev sahibi Gençlerbirliği gülen taraf oldu. 12 müsabaka ise berabere tamamlandı. Kırmızısiyahlılar, Ankara’da rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde ise 51 gol gördü.

Berat Özdemir'in duygusal maçı
Ara transfer döneminde Gençlerbirliği'nden transfer edilen Berat Özdemir'in, Ankara'da oynanacak olan maça 11'de başlaması bekleniyor. Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı, Lewis Baker'in ise kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği müsabakada Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, son oynanan Konyaspor karşısında ikinci yarıda şans verdiği Berat Özdemlir'i, 11’de başlatması bekleniyor. Avcı, orta sahada cezalı Baker’in yerine yeni transfer Berat Özdemir’i, Abdülkadir Ömür’ün yerine ise Flavio’ya görev vermesi yüksel ihtimal duruyor. Ayrıca tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Hosseini’nin de kadroda yer alacağı öğrenildi.

Muhtemel 11
Trabzonspor'un, Gençlerbirliği mücadelesine şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Uğurcan Çakır Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon Abdulkadir Parmak, Berat, Ekuban, Flavio Nwakaeme, Djaniny"

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