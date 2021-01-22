Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın oynaması zor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 21´inci haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Abdulkadir Parmak´ın bu maçta forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Kadro dışı bırakılan Pereira´nın yanı sıra sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür antrenmanda yer almadı. Abdulkadir Parmak ise takımdan ayrı çalıştı.
PARMAK İÇİN SON KARAR VERİLECEK
Trabzonspor´da son yapılan antrenmanda takımdan ayrı olarak çalışan Abdulkadir Parmak´ın Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamayacağına, yapılacak son değerlendirmenin ardından karar verilecek. Baker´in de cezası nedeniyle oynayamayacağı karşılaşmada bordo-mavililerde orta sahada alternatif sorunu yaşanırken, sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak´ın da forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı´nın, bu maçta orta sahayı Berat, Flavio ve Kamil Ahmet´ten oluşturabileceği, ayrıca kadroya altyapıdan bazı isimleri de dahil edebileceği kaydedildi.
Trabzonspor, yarın saat 16.00´da Eryaman Stadyumu´nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2021-01-22 16:05:20
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